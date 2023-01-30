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الهواتف القديمة تعود إلى الساحة

الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
30 يناير 2023 07:45

ثار عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية في مختلف أنحاء العالم ضد الأجهزة الحديثة، وشرعوا في العودة إلى عصر «الهواتف الغبية».

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن الهواتف القديمة، التي يطلق عليها «الغبية»، أصبحت تشهد انتشاراً جديداً بين المستخدمين.

وفي هذا الصدد، أعلنت «نوكيا»، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها بدأت في استعادة جزء من سوق الهواتف المحمولة العام الماضي. وانطفأ بريق «نوكيا»، العلامة التجارية المفضلة لدى الأجيال السابقة، بعد الشعبية التي اكتسبتها هواتف «سامسونج» و«آيفون» وغيرها، خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت «ذا صن» أن الأجيال الجديدة نشأت في عالم الهواتف الذكية، التي تعمل باللمس، وتوفر مكتبة كاملة من التطبيقات والميزات.

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وتابعت «لكن الأمور بدأت تختلف الآن، إذ بدأت هذه الأجيال في تغيير هواتفها الحديثة للحصول على أجهزة بسيطة».

ويقول خبراء إن التأثيرات التي أحدثتها الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية، ساهمت في رغبة الناس في هواتف بسيطة وتقليدية.

ويشيرون إلى أن هذه الفئة من الناس تحاول حالياً الحد من استهلاكها للهواتف الذكية، بعد أن أصبحت «مدمنة» على الميزات التي تمنحها دفعات سريعة ومؤقتة من هرمون السعادة «الدوبامين».

في المقابل، يرغب آخرون في الاعتماد على الهواتف «الغبية» في حياتهم ليكونوا أكثر حضوراً في «العالم الحقيقي».

المصدر: وكالات
سامسونج
الهواتف الذكية
أبل
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