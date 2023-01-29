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في مهرجان الشيخ زايد.. الفرقة السقطرية النسائية غناء وتراث

في مهرجان الشيخ زايد.. الفرقة السقطرية النسائية غناء وتراث
30 يناير 2023 01:48

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بمزيج من الاستعراضات الفلكلورية والأغاني التراثية، تُؤدي الفرقة السقطرية النسائية للفنون الشعبية، عروضاً فنية في مهرجان الشيخ زايد، على مسرح القرية التراثية، ومسارح أجنحته المختلفة، حيث تجمع بين ألوان خليجية متنوعة، ما بين الفنون الشعبية اليمنية والسقطرية.
على وقع إيقاعات آلات القرع، تجتمع 9 نساء من الموسيقيات والمغنيات على مسارح مهرجان الشيخ زايد، لتقديم وصلات موسيقية فلكلورية خليجية، تجذب زوار المهرجان بمختلف الأعمار والجنسيات، حيث تنشر استعراضاتهن السعادة على الحضور، وسط تفاعل كبير.

ملامح الموروث
حول مشاركة الفرقة السقطرية النسائية في المهرجان، قالت اعتدال جمعة ناصر، مديرة الفرقة: نقدم عروضاً مختلفة من الفن الخليجي التراثي، والرقصات الشعبية، التي نعبر فيها عن جزء من ملامح الموروث الثقافي السقطري، وتعريف الآخر بمميزات الفن السقطري أمام العالم، لاسيما أن مهرجان الشيخ زايد يجمع دول العالم على أرض الإمارات، لتبادل الخبرات والثقافات. 

طبل ورق
وأوضحت اعتدال، أن الفرقة تتكون من عازفات على آلات مختلفة، ومنها الطبل والرق وآلات قرع متنوعة، ومجموعة من الفنانات الاستعراضيات المتميزات في تأدية الرقص الشعبي، إلى جانب مغنيات يقدمن يومياً مجموعة من الأغنيات الخليجية والسقطرية الشهيرة منها: «هاجرتني» و«ليك أنت حبيبي» و«ما حد غيرك» و«يعذبني». 

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إرث فني
وقالت «يأتي هذا التنوع في تقديم العروض، لحرصنا على إظهار الفن والأهازيج المعبرة عن جماليات الفنون التراثية السقطرية أمام الجمهور، وتعريف الآخر بهذا الموروث الذي كان يقدمه الأجداد في المناسبات قديماً، وحافظوا عليه حتى وصل اليوم لأحفادهم الذين يفتخرون بهذا الإرث الفني الجميل، منوهة بأنه خلال الأسابيع المقبلة، ستحضر الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية، والاستعراضات الشعبية الجديدة، لكي تلبي جميع الأذواق.

بادرة مميزة
أعربت اعتدال ناصر عن سعادتها بمشاركة فرقتها في مهرجان الشيخ زايد، الحدث التراثي الأبرز في المنطقة، الذي يهتم بالفنون الشعبية والتراثية، التي تعتبر بادرة مميزة من إدارة المهرجان التي سعت إلى جمع هذا العدد الكبير من مؤديي الفنون الشعبية بشكل راق على ساحات المهرجان، ما يتيح الفرصة للجمهور لمطالعة فنون العالم في مكان واحد.

القانونة والشرح
فن القانونة يُعد من أشهر الفنون السقطرية، وهو أداء غنائي، عادة ما يتغنى به شخص واحد، سواء كان رجلاً أو امرأة، وفيه يستخدم العزف على آلتي الناي والقانون، أما الشرح، فهي من الاستعراضات الحضرمية المعروفة في فترة الثمانينيات، وتستخدمها الفرق الشعبية في عروضها الفنية، وفيها يقدم مجموعة من الفنانين سواء من الرجال أو النساء استعراضات ورقصات على أنغام الغناء الجماعي.

مهرجان الشيخ زايد
القرية التراثية
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