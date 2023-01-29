«العين السينمائي» يعرض أفلام «أبوظبي للسيناريو غير المنفذ»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد إطلاق مهرجان «العين السينمائي» في دورته الرابعة، مبادرة مسابقة «مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ» للفيلم القصير، بدعم من «مهرجان أبوظبي»، الشريك الثقافي الاستراتيجي، التي تهدف إلى الكشف عن مواهب جديدة من شأنها خلق جيل جديد من الكتاب الإماراتيين، لإثراء المحتوى المحلي بموضوعات تقدّم للسينما، وتخلق حالة إبداعية، كشف «العين السينمائي» عن السيناريوهات الفائزة في النسخة الثانية من المسابقة، والتي ذهبت لكتاب إماراتيين شباب، وهي سيناريو «الميزان» للكاتب علي لاري، وسيناريو «نصه» للكاتب سلطان بن دافون، وسيناريو «تفاحة» للكاتب خلف جمال الفيروز، والتي تم تنفيذها وتحويلها من الورق إلى الشاشة الذهبية، لعرضها في المسابقة الرسمية «الصقر الإماراتي القصير» في الدورة الخامسة من مهرجان «العين السينمائي الدولي»، والتي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 11 فبراير المقبل.

دعم الإبداع المحلي

تم اختيار السيناريوهات الفائزة من قبل لجنة تحكيم متخصصة، تولى رئاستها المخرج والكاتب الإماراتي صالح كرامة، مع عضو اللجنة السيناريست المخرج الإماراتي د. حسين إبراهيم، وفاز كل سيناريو بجائزة قيمتها 20 ألف درهم إماراتي، ذهبت لمؤلف السيناريو، والتي ساعدت الكُتّاب في عملية تحويل السيناريوهات إلى أعمال سينمائية ذات مضمون جاد وهادف.

وتأتي مسابقة «مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ»، إيماناً من «العين السينمائي الدولي» بمدى أهمية السيناريو في العمل الفني، باعتباره أحد العناصر الأساسية المكونة للفيلم السينمائي والتي تسهم وبشكل كبير في نجاح العمل، وتهدف لدعم الإبداعات المحلية في عالم التأليف.

مؤلفون جدد

وأعرب عامر سالمين المري، مدير ومؤسس مهرجان «العين السينمائي الدولي»، عن سعادته باستمرار التعاون مع «مهرجان أبوظبي»، أحد أبرز الفعاليات الثقافية الرائدة محلياً وعالمياً، باعتباره الشريك الاستراتيجي الثقافي للمهرجان، حيث اتسمت شروط المسابقة بأن يكون كاتب السيناريو إماراتياً لا يزيد عمره على 35 سنة، وأن يكون السيناريو أصلياً ومكتوباً مباشرة إلى السينما، أو مأخوذاً عن عمل أدبي منشور، وأن يكون نص الفيلم روائياً وليس وثائقياً، ويجب أن يغطي السيناريو المقدم مدة عرض لا تزيد على 30 دقيقة.

وأضاف المري: استقبل المهرجان في النسخة الثانية من المسابقة عدداً كبيراً من السيناريوهات المميزة، ما يبشر بولادة نخبة من المؤلفين الشباب الجدد في هذا المجال، والتي ستكون انطلاقتهم من خلال «مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ»، متمنياً النجاح لكتاب السيناريوهات الفائزة في النسخة الثانية من المسابقة، وأن تنال أفلامهم الاستحسان بعد عرضها على شاشات الدورة الخامسة من «العين السينمائي الدولي».

صقل المهارات

قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي «يتجدد تعاوننا مع مهرجان العين السينمائي الدولي في دورته الخامسة كشركاء ثقافيين في إطار رؤيتنا لتمكين استدامة صناعاتنا الثقافية والإبداعية، ودعم الإبداع والاستثمار في الشباب، وتمكينهم من تحقيق أحلامهم وصقل مهاراتهم في قطاع السينما الذي يُعدُّ ركيزةً أساسية من ركائز التنمية المستدامة ونهضة الفنون في الدولة».

وتابعت الخميس: «أهنئ الفائزين بمسابقة مهرجان أبوظبي للسيناريو الجديد، والتي تسهم في الارتقاء بمهارات كتابة السيناريو تحفيزاً لصناعة الأفلام الإماراتية، وهم علي لاري وسلطان بن دفون وخلف جمال الفيروز، لفوزهم في المسابقة، وصولاً إلى إنتاج أفلامهم القصيرة «الميزان، ونصوح، وتفاحة» التي جسّدت تميّز سيناريوهاتهم وإسهامهم الخلاق في التعبير عن الهوية الإماراتية، بما يعكس سعينا إلى تشجيع واحتضان الشباب الإماراتي المبدع الذي يطمح إلى العالمية، ويسير نحوها بخطى واثقة».