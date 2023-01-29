11 نصيحة  لإسعاد زوجتك

القاهرة (الاتحاد)

نظراً لأن الزواج قد يتعرض للضعف أو عدم الاستقرار، في حال توقف الأزواج عن الرومانسية، قدم موقع «Yourtango» الأميركي بعض النصائح المهمة لكل رجل لإسعاد وتقدير زوجته، وعيش حياة زوجية مثالية، ومنها:

التعبير عن الحب

يكون ذلك طوال الوقت بتصرفات لطيفة والقيام بأشياء بسيطة تجعلها تشعر بأنها مميزة، على سبيل المثال، يمكنك تحضير فطورها وتقديمه لها فور استيقاظها من النوم.

المدح والمساعدة

تأكد من قول عبارات الغزل والرومانسية لزوجتك، ومدحها على تصفيفة شعرها أو طهي الوجبات، حيث إن ذلك يعزز ثقتها بنفسها، ويمكنك مساعدتها في الأعمال المنزلية كلما استطعت، ولا تعاملها كخادمة.

التنزه بانتظام

قد لا يكون وقتك مرناً كما كان من قبل بسبب وظيفتك ومسؤولياتك الأخرى، لكن حاول على الأقل الخروج معها مرة في الأسبوع مما يجعلها تشعر بأنها مميزة، ويقوي روابط العلاقة بينكما.

الثناء على جمالها

لا تتوقف عن قول «أنت جميلة» لزوجتك بصدق ومحبة، كما لو أنك لم ترَ أبداً أي امرأة بجمالها، خاصة كلما كبر عمرها، فإن إخبارها بأنها لا تزال جميلة على مر السنين يجعلها تشعر بالثقة والراحة النفسية.

الاعتناء بها

عليك أن تعتني بها، لا سيما عندما تكون مريضة، ابق بجانبها وابذل دائماً الجهد كل يوم لإظهار أنك تحبها وتهتم بها.

الهدايا

يجب ألا تكون الهدايا باهظة الثمن، فكل ما يهم أنها ترى أنك تفكر بها وتدللها، قدم لها الهدايا التي تجعلها سعيدة، دون حاجة إلى مناسبة خاصة.

الأمان العاطفي

أكد لها أن كل شيء سيكون على ما يرام، احمها وادعمها، واجعلها تدرك أنك موجود دائماً من أجلها في كل خطوة على الطريق، وأن معاركها هي معاركك.

التواصل

يعتبر التواصل والتفاهم مفتاح نجاح العلاقة الزوجية، خاصة عندما يكون المتزوجون مشغولين بوظائفهم وروتين الحياة، تحدث مع زوجتك دائماً حول مخاوفك، وكن منفتحاً بشأن مشاعرك وأفكارك، ولا تتوقع أن تعرف زوجتك كل شيء دون أن تخبرها.

اجعلها أولويتك

يجب أن تشعر زوجتك بأنك تمنحها الأولوية طوال الوقت، ومن أولوياتك أن تجعلها سعيدة ومحبوبة وذات قيمة، دون التعرض لأي أذى لفظي أو جسدي أو عاطفي.

أخذ رأيها

عليك أن تدرك أنكما فريق واحد، لذلك يجب أن تستشير زوجتك وتتخذ القرارات معها، وألا تخفي عنها أي شيء، من جوانب حياتك التي هي أصبحت بالفعل جزءاً منها، واستمع إلى أفكارها واحترم آراءها واعطها نفس القدر من الأهمية مثل آرائك.

احترام عائلتها

تعامل مع الأشخاص المهمين في حياتها وأفراد عائلتها باحترام، وأظهر لها أنهم مهمون في حياتك، وعاملهم معاملة حسنة واحترمهم وحاول كسب ثقتهم.