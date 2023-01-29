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داليا البحيري.. تحلم بـ«نفرتيتي»

داليا البحيري.. تحلم بـ«نفرتيتي»
30 يناير 2023 01:48

سعيد ياسين (القاهرة)

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أكدت داليا البحيري أنها تحلم بتقديم قصة حياة الملكة الفرعونية «نفرتيتي» في مسلسل تلفزيوني، رغم الصعوبات الإنتاجية العالية التي تعوق خروج هذا العمل للنور لارتفاع كلفته، لكن يحمسها لهذه الشخصية عظمتها وتأثيرها الكبير في تاريخ مصر.
تقوم داليا حالياً ببروفات مسرحية «سيدتي أنا» التي تقدمها قريباً على خشبة المسرح القومي، ويشاركها بطولتها نضال الشافعي، عن رائعة برنارد شو «بجماليون»، وتواصل من خلالها حضورها المسرحي بعدما شاركت عام 2021 في «أبو العربي».
وتغيب البحيري عن الدراما الرمضانية هذا العام للموسم الثالث على التوالي منذ شاركت عام 2020 في مسلسل «فلانتينو» مع عادل إمام، وقالت لـ«الاتحاد» إنها لم تجد الفكرة الجديدة والمثيرة التي تمس مشاكل وقضايا الناس، وتحمسها للعودة إلى الدراما.
واعتبرت داليا قيامها ببطولة مسلسل «يوميات زوجة مفروسة» مغامرة، وكانت تخشى أن يكون العمل نهاية لمشوارها، لأنها لم تتخيل أن تقدم عملاً كوميدياً خالصاً، وتعاقدت عليه ليكون من جزء واحد، لكن النجاح الجماهيري الكبير، جعل فريق العمل يقدم منه خمسة أجزاء.

داليا البحيري
مصر
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