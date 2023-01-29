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سعوديات يقدن قطارات سريعة من مكة إلى المدينة

سعوديات يقدن قطارات سريعة من مكة إلى المدينة
30 يناير 2023 01:48

جدة (أ ف ب)

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تجلس السعودية ثراء علي في مقعد القيادة في قطار فائق السرعة ينقل الحجاج إلى مكة، لتقطع المسافة البالغة 450 كيلومتراً بين مكة والمدينة بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، وتقول ثراء: «أول يوم عمل ودخول القطار ومقصورة القيادة كان أشبه بالحلم، انتابني قليلاً شعور بالخوف والرهبة لكن مع التدريب المكثف أصبحت واثقة في نفسي»، وتروي السائقة رنيم عزوز أن إحدى الراكبات اعترفت لها في نهاية إحدى الرحلات إلى المدينة بأنها لم تكن تصدق أن في استطاعة النساء تولّي هذه المهمة، ويقول نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للسكك الحديدية ريان الحربي: إن السائقات «يتمتعن بكفاءة عالية وأثبتن جدارتهن أثناء التدريب». 

السعودية
مكة
قطار
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