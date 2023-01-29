«ألاسكا» أفضل فيلم بالألمانية

ألمانيا (د ب أ)

فاز فيلم «ألاسكا»، من تأليف وإخراج ماكس جليشينسكي، بجائزة «ماكس أوبهيلس» لأفضل فيلم روائي طويل في المهرجان الذي يحتفل بالأفلام الناطقة باللغة الألمانية، ويروي الفيلم قصة شخص منعزل يقضي أياماً في زورق، عابراً البحيرات في ألمانيا الشرقية السابقة، قبل أن يقع في حب امرأة، وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 36 ألف يورو، وقدمت الدورة الـ44 للمهرجان 18 جائزة لصانعي الأفلام الشباب، بقيمة 118 ألفاً و500 يورو، وحصل فيلم «كسر الجليد» للنمساوية كلارا ستيرن على أكبر عدد من الجوائز: أفضل سيناريو، وأفضل فيلم ذي صلة اجتماعية ولجنة تحكيم الشباب. ساربروكن