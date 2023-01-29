الإثنين 30 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«ألاسكا» أفضل فيلم بالألمانية

«ألاسكا» أفضل فيلم بالألمانية
30 يناير 2023 01:48

ألمانيا (د ب أ)

أخبار ذات صلة
في حادثة نادرة.. دب قطبي يقتل شخصين في ألاسكا
دب قطبي يقتل شخصين في ولاية ألاسكا الأميركية

فاز فيلم «ألاسكا»، من تأليف وإخراج ماكس جليشينسكي، بجائزة «ماكس أوبهيلس» لأفضل فيلم روائي طويل في المهرجان الذي يحتفل بالأفلام الناطقة باللغة الألمانية، ويروي الفيلم قصة شخص منعزل يقضي أياماً في زورق، عابراً البحيرات في ألمانيا الشرقية السابقة، قبل أن يقع في حب امرأة، وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 36 ألف يورو، وقدمت الدورة الـ44 للمهرجان 18 جائزة لصانعي الأفلام الشباب، بقيمة 118 ألفاً و500 يورو، وحصل فيلم «كسر الجليد» للنمساوية كلارا ستيرن على أكبر عدد من الجوائز: أفضل سيناريو، وأفضل فيلم ذي صلة اجتماعية ولجنة تحكيم الشباب. ساربروكن

ألاسكا
آخر الأخبار
نصائح الخبراء للتخلص من السعال المزعج
دنيا
نصائح الخبراء للتخلص من السعال المزعج
اليوم 08:03
أرشيفية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب إندونيسيا
اليوم 07:57
الجيش الكوري الجنوبي يطلق النيران بالخطأ قرب كوريا الشمالية
عربي ودولي
الجيش الكوري الجنوبي يطلق النيران بالخطأ قرب كوريا الشمالية
اليوم 07:51
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
دنيا
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
اليوم 07:45
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
دنيا
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
اليوم 07:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©