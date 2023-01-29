بانشو يفوز بجائزة «أنغوليم للشرائط المصوّرة»

أنغوليم - فرنسا (أ ف ب)

فاز السويسري مارتان بانشو بجائزة مهرجان أنغوليم الدولي للشرائط المصورة لأفضل مجلّد عن عمله «لون الأشياء» (La Couleur des choses)، ويتميز المجلّد الفائز الذي نُشر أساساً بالألمانية بأنه يستوحي قواعد ألعاب الفيديو في رسومه، وقال المؤلف على مسرح أنغوليم إنه بدأ العمل على كتابه «في جنيف قبل عشر سنوات» وأنجزه في زوريخ حيث يعيش، واصفاً هذه المدينة بأنها «بمثابة مفترق طرق للشرائط المصوّرة تختلط فيها تأثيرات كثيرة»، ومُنحت الجائزة الخاصة للدورة الخمسين من المهرجان للياباني هاجيمي إيساياما، مؤلف «هجوم الجبابرة» الذي يعتبر من أفضل الأعمال مبيعاً في العالم.