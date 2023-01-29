تيك توك توسع إعدادات «الرسائل المباشرة»

بكين (د ب أ)

توسع منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» نطاق إعدادات الرسالة المباشرة لكي تتيح للمستخدمين اختيار الأشخاص الذين يريدون استقبال رسائلهم، وتتيح المنصة حالياً خيارات: الجميع أو أصدقاء مقترحون أو المتابعون المشتركون أو الأشخاص الذين ترسل لهم رسائل أو لا أحد، وشرح موقع شركة تيك توك التحديث بالقول إنه إذا اختار المستخدم خيار «الجميع» فهذا يعني أن أي شخص يستطيع إرسال رسالة مباشرة إليه. وستظهر الرسائل الواردة من الأصدقاء المشتركين أو الأشخاص الذين يتابعهم في صندوق الوارد الخاص به، أما الرسائل الواردة من الأشخاص الذين لا يتابعهم فتظهر في قسم «طلبات الرسائل».