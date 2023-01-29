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حقول النفط تهدد البيئة في ألبانيا

حقول النفط تهدد البيئة في ألبانيا
30 يناير 2023 01:48

زاريز -ألبانيا (أ ف ب)

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ليس أمام سكان زاريز الواقعة في المنطقة النفطية الرئيسة لألبانيا خيار سوى تنشق هواء ملوّث سام، وتقول ميليتا فرابي (49 عاماً)، وهي مقيمة في المنطقة التي تضم ألف نسمة وتقع في «باتوس مارينزا» التي تمثل أكبر موقع نفطي في دول البلقان: «نعاني جميعنا مشاكل صحية، فالهواء ملوّث وأعاني بصورة متواصلة من دوار وغثيان وصداع وإرهاق»، وتعتبر أنّ المياه غير صالحة للشرب، فيما تعجز الخضر عن النمو في الحدائق، ويجتاح الصدأ صهاريج النفط المهجورة والأنابيب المستخدمة لنقل الهيدروكربونات، ولم يخضع عدد كبير من هذه المنشآت لصيانة منذ نحو ثلاثة عقود، فيما يبدو الهواء أسود بسبب تسرّب النفط الذي يلوث التربة والمياه.

ألبانيا
النفط
حقول النفط
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