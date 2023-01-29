«فان جوخ 360» يصل مومباي

(وكالات)

في تجربة فنية مثيرة، افتتح في مركز التجارة العالمي في مومباي معرض «فان جوخ 360» الذي يهدف لعرض أعمال الرسام الهولندي بشكل استثنائي، من خلال أجهزة العرض ونظارات الواقع الافتراضي، لينغمس جمهور المعرض في الأعمال الفنية ويتفاعل مع حوالي 300 لوحة تعرض بشكل بانورامي مثل صور فان جوخ الشخصية وعباد الشمس وليلة النجوم وزهر اللوز وسط مؤثرات بصرية مبهرة ومقطوعات موسيقية تزيد من شاعرية التجربة، ويستمر المعرض حتى الـ3 من مارس المقبل، وتشمل الوجهات التالية دلهي وبنغالورو، ويبحث المنظمون توسيع المعرض ليشمل حيدر أباد وتشيناي.