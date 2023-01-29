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أم تفقد حياتها فجأة بسبب هذا المرض!

أم تفقد حياتها فجأة بسبب هذا المرض!
29 يناير 2023 19:30

فقدت أم بريطانية حياتها فجأة بعد اعتقادها أن ما تشعر به بسبب تسمم غذائي.

وبعد يوم متعب قضته الأم البريطانية كيلي جليسون، 40 عاماً بالتقيؤ، تمددت على الفراش بغرض النوم.

وذهبت ابنتها ماديسون، 17 عاماً، للاطمئنان عليها بعد ساعة فقط لتجدها ميتة.

وبحسب تقرير نقله موقع «سكاي نيوز» عن صحيفة «الصن» البريطانية اتصلت الأسرة المذعورة بالطوارئ وهرع المسعفون إلى منزلها في مانشستر، ليكتشفوا أن سبب الوفاة هو «الانسداد الرئوي»، الذي يحدث عادة مع انسداد أحد الأوعية الدموية في الرئة.

ويمكن أن يكون الانسداد الرئوي، قاتلاً إذا لم يتم علاجه بالسرعة الكافية.

وصفت ماديسون والدتها بأنها «أفضل صديقاتها» وقالت إنها تريد أن تقدم لها أفضل توديع.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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