«الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة» يستضيف أنتوني دانيلز
جانب من المعرض في دورة سابقة
29 يناير 2023 19:29
أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، مهرجان الثقافة الترفيهية الأبرز في المنطقة، والذي يضم كوكبة من المشاهير، استضافة النجم أنتوني دانيلز، الذي اشتهر بلعب دور الشخصية المحبوبة ثريبيو «سي ثري بي أو» في فيلم «ستار وورز»، وهو الممثل الوحيد الذي ظهر في أجزاء الفيلم التسعة، إضافة إلى مشاركته في العديد من الأعمال المبنية على السلسة، وتقام الدورة الحادية عشرة للمعرض، على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بين 3 و5 مارس 2023.وتشهد الفعالية مشاركة كين لاشلي وريان أوتلي، الفنانان الكوميديان الشهيران، ويحظى ريان أوتلي بشعبية واسعة بفضل رسوماته المميزة في قصص مارفل المصورة، بما في ذلك الرجل العنكبوت المذهل، والرجل الأخضر، كما تعاقد معه روبرت كيركمان للمشاركة في قصة إنفينسبل، حيث قام أوتلي برسم 144 إصداراً للقصة من أصل 127. ومن جانبه، تعاون كين لاشلي مع شركة دي سي كومكس في إصدار قصص مصورة، مثل سويسايد سكواد، وسويروومن، وباتوينغ، ثم انتقل للعمل مع شركة مارفل، وساهم في إصدار أعمال كثيرة، بما في ذلك إكساليبر، وإكس مين غولد، ورايزنغ ستارز، وبلاك بانتر. وتتيح مسابقة الكوسبلاي للفائز فرصة تمثيل الإمارات العربية المتحدة في قمة الكوسبلاي العالمية في ناغويا، اليابان، حيث يمكن للمشاركين في مسابقة الكوسبلاي أداء شخصياتهم المفضلة وإظهار مهاراتهم في اللعبة على أرض الواقع، وتتضمن المسابقة أربع فئات، وهي: جائزة أفضل صناعة لأزياء الشخصيات، وجائزة أفضل أداء على المسرح، وجائزة أفضل أزياء لشخصيات للأطفال، وأخيراً جائزة قمة الكوسبلاي العالمية، التي يستضيفها معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة للمرة الثالثة. ويجب على المشاركين الراغبين في الانضمام إلى التصفيات التمهيدية لقمة الكوسبلاي العالمية، تشكيل فرق مكونة من شخصين، وتأدية العروض على المسرح، والاستماع إلى رأي الخبراء في لجنة التحكيم، التي تقوم بتقييم أزياء ومعدات المشاركين، ويحصل الفائزون في فئة الكوسبلاي هذه على فرصة لتمثيل الإمارات في قمة الكوسبلاي العالمية في ناغويا، اليابان. كما يحظى عشاق الأفلام، بفرصة مشاهدة نخبة من الأفلام، التي تتضمنها أجندة نادي السينما هذا العام، حيث تشمل الفعاليات، عروض أفلام حصرية ومقاطع سينمائية وأفلام قصيرة بحضور نخبة من النجوم، إلى جانب جلسات تفاعلية مع تلك النجوم لمشاركة تجاربهم الشخصية في القطاع، كما ينظم النادي لقاءات مجتمعية، تتيح للمشاركين التفاعل مع الحضور والشخصيات المعروفة، الذين يتبادلون سرد قصصهم أمام جمهور من المعجبين والمهتمين. وأعلن نادي السينما عن تنظيم جلسة حوارية حول البوب الكوري والدراما الكورية، التي تحتفي بانتشار موجة الثقافة الكورية وكل ما يتعلق بعالم الترفيه الكوري، إلى جانب الإضاءة على تاريخ معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الممتد لعشر سنوات.