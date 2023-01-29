«سبارتن خورفكان».. 2250 منافساً و3500 متفرج

شهدت بطولة «سبارتن خورفكان 2023» التي نظمها مدرج خورفكان، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة و«سبارتن»، العلامة الأبرز لسباقات العقبات والتحمل وتخطي الحواجز في العالم، أمس السبت، مشاركة ما يقرب 2250 شخصاً من جنسيات مختلفة، واستمتع المتسابقون بالمغامرة والتشويق وسط الطبيعة الساحرة والمعالم السياحية الخلابة لـ«عروس الساحل الشرقي». ومن مدرج خورفكان وبحضور أكثر من 3500 متفرج، انطلقت 3 منافسات مختلفة الفئات والمستويات، خاض ضمنها المشاركون تحديات عديدة تنوعت بين التسلق على الجدران وحواجز الأسلاك الشائكة والتأرجح بالحبال والزحف والجري وغيرها، وذلك وسط التضاريس الفريدة لخورفكان التي تجمع بين الجبال الشاهقة والشواطئ الساحرة. وكرمت علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الفائزين في المنافسات وأكبر فريق مشارك وفائز وهو «إمبراطورية أو.سي.آر»، وقالت «نهنئ الفائزين في السباق، وسعداء بالمشاركة الواسعة لأفراد المجتمع في منافسات تحمل أبعاداً صحية ورياضية وسياحية»، وأضافت «لقد تمكنا من خلال هذه التحديات أن ندعم رؤية إمارة الشارقة في تعزيز بناء مجتمعات صحية تدرك أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية، كما شكل (سبارتن خورفكان 2023) نموذجاً للترويج السياحي المبتكر للمعالم الساحرة في عروس الساحل الشرقي». كما كرمت السويدي المتسابقين الأكثر قدرة على التحمل بعد أن خاضوا تحديات متنوعة في «سباق السوبر» وعلى مسافة 10 كيلومترات، إذ حصد المركز الأول من فئة الذكور صالح السويدي، والمركز الثاني عبيد النعيمي، فيما أتى في المركز الثالث سيرجي بيريجين، في حين فازت بالمركز الأول عن فئة الإناث أليسا بيتروفا، وجاءت روسدان بيسيليا في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب تيتيانا مالتسيفا. وشهد «سباق السبرنت» منافسات قوية في مسار مليء بالحواجز والعقبات على مسافة 5 كيلومترات، واستمتع الأطفال بمنافسات خصصت لهم أُقيمت على مسافة تتراوح بين 800 و3200 متر، واستهدفت الفئة العمرية من 4 إلى 14 عاماً.