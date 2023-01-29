بنك لموظفيه: غرامة «الواتساب» مليون دولار

قرر بنك مورغان ستانلي، تغريم موظفيه مليون دولار عند استعمال «واتساب»، وأقدم على هذه الخطوة المثيرة للجدل؛ بهدف القضاء على إساءة استخدام التطبيق الشهير وتطبيقات أخرى، وفقاً لموقع عكاظ..

وتم سَنّ العقوبات بعد موافقة مورغان ستانلي على دفع 200 مليون دولار الصيف الماضي للهيئات التنظيمية الفيدرالية بسبب الاستخدام المتفشي لتطبيق «واتساب» لإجراء الأعمال الرسمية داخل الصناعة المصرفية.

وسيتعرَّض المصرفيون، وفقاً للقرار الجديد، للغرامات في أي منصب بداية من بضعة آلاف من الدولارات إلى أكثر من مليون دولار لكل شخص، اعتماداً على مدى الانتهاك، وذلك إذا تم اكتشاف أنهم استخدموا «واتساب» أثناء العمل.

وسيتم خصم الغرامات من أجر الموظف المخالف في المستقبل، أو استردادها من الحوافز أو المكافآت التي سبق أن حصل عليها الموظف مرتكب المخالفة.