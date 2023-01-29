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علامة واضحة في الصباح تيشير إلى هشاشة العظام

علامة واضحة في الصباح تيشير إلى هشاشة العظام
29 يناير 2023 08:46

 كشف خبراء أن هناك احتمال أن يكون شخص ما مصاب بهشاشة العظام، الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل، إذا كان يعاني من التيبس "خاصة في الصباح".

وأوضحت منظمة Creaky Joints الخيرية: "يمكن أن تسبب هشاشة العظام ألماً وتيبساً (خاصة في الصباح) وتورماً في مفاصل اليدين".
وأفاد الدكتور كيفين واين: "أعراض هشاشة العظام عادة ما تكون أسوأ في يد المريض".

ومع ذلك، فإن الصلابة التي تشعر بها في اليد يمكن أن تكون عابرة، حيث يمكن أن يرتخي الإحساس في غضون خمس إلى خمس عشرة دقيقة فقط.

ويلاحظ الخبراء في Creaky Joints أن ألم اليد يمكن أن يكون أيضا مؤشرا على تقلص الدوبويتران، وهي حالة "تصبح فيها أنسجة راحة اليد والأصابع سميكة ومشدودة، ما يؤدي إلى تجعد الأصابع إلى الداخل".

والأشخاص الذين يدخنون أو يعانون من نوبات مرضية أو مرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

وإذا كان ألم اليد ناتجا عن هشاشة العظام، فبمرور الوقت، يمكن أن تتطور عظام إضافية في المفاصل، تُعرف بـ"النتوءات العظمية" (غالبا ما تتكون نتوءات العظام (النابتة العظمية) في أماكن التقاء العظام - أي في المفاصل. ومن الممكن كذلك أن تَتكون على عظام عمودك الفقري).

ويوصى بزيارة الطبيب إذا كنت تشك في إصابتك بالتهاب المفاصل. وبالنسبة لإدارة الألم، يوصي الدكتور واين "باستخدام مزيج من الحرارة والثلج".

وأوضح: "العلاج الحراري مفيد في الصباح لتخفيف ألم المفصل، في حين أن العلاج بالثلج يكون أفضل في وقت لاحق بعد يوم من النشاط".

كما يوصي الدكتور واين المرضى الذين يعانون من التهاب مفاصل اليدين بالعمل مع معالجين لليد.

وتوصي منظمة Creaky Joints بتمارين اليد للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام في أيديهم.

وأحد التمارين التي يمكن القيام بها للمساعدة في الحفاظ على حركة المفاصل هو "صنع قبضة".

وتوضح المنظمة الخيرية: "ابدأ بأصابعك مستقيمة ثم اثني يدك ببطء لتشكل قبضة. تأكد من أن إبهامك على الجانب الخارجي من يدك. لا تضغط بشدة، ثم افردها مرة أخرى".

ومن التمارين الأخرى التي يجب تجربتها "رفع الأصابع"، والتي تتطلب وضع راحة يدك "بشكل مسطح على منضدة. وبمجرد أن تصل إلى هذا الوضع، باعد أصابعك برفق و"ارفع كل واحد من على الطاولة ببطء، ثم إعده لأسفل قبل رفع الإصبع التالي".

حتى أن صنع شكل "C" باليدين، كما لو كنت ستلتقط كرة صغيرة، يمكن أن يكون مفيدا.

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علامة تظهر بوضوح في الصباح تشير إلى هشاشة العظام
المصدر: وكالات
التهاب المفاصل
هشاشة العظام
العظام
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