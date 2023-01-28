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إقالة مسؤول ياباني بسبب مخالفة مرورية

سيارة للشرطة اليابانية
29 يناير 2023 01:02

قرر وزير شؤون الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو إقالة أحد مساعديه بسبب مخالفة مرورية.

وقال ماتسونو، في مؤتمر صحفي، إن سكرتيره، البالغ من العمر 49 عاماً، كان يقود سيارته عائداً إلى منزله مساء يوم الجمعة بعد أن تناول الكحول بمفرده في مطعم في مدينة تشيبا شرقي طوكيو.

وأوقفت شرطة المرور المسؤول على الطريق ضمن مهامها القاضية بتوقيف السيارات عشوائياً لإجراء اختبارات الكحول على السائقين.

واكتشفت الشرطة أن السكرتير تناول الكحول بنسبة أعلى من الحد القانوني.

وأعرب الوزير ماتسونو عن اعتذاره "بدون تحفظ"، قائلاً "أنظر إلى هذه القضية بمنتهى الجدية لأنني فشلت في الإشراف عليه"، لافتاً إلى أن سكرتيره سوف يقدم استقالته رسميا للبرلمان يوم الاثنين.

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