فرق عالمية تبهر جمهور دبي للتسوق

دبي (الاتحاد)

تصدرت العروض الفنية فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ28، والتي تمت استضافتها لتقديم تجارب استثنائية لجميع الزوار على مدار 46 يوماً، وذلك في العديد من الوجهات المميزة في أرجاء المدينة مثل ذي بوينت، وحي دبي للتصميم، ومراكز التسوق، والمناطق التراثية المحيطة بالسيف والعديد غيرها.

استعدت الفرق الاستعراضية المبهرة وكذلك الموسيقيون الموهوبون وغيرهم من الفنانين لعدة شهور خلف الكواليس من أجل تقديم هذه العروض الحية، وكانت هناك الكثير من الوجوه المشهورة التي أسعدت الجماهير، حيث قدم المتسابقون في البرامج العالمية الشهيرة، مثل «أميركا جوت تالنت» (America›s Got Talent) و«بريتيش جوت تالنت» (British›s Got Talent) عروضاً حية خلال المهرجان، كما اكتسب فنانون آخرون شهرة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وجمهوراً متزايداً بفضل عروضهم الترفيهية خلال المهرجان.

دراجات هوائية

وكان فريق (UniCircle Flow) الياباني لعروض الدراجات الهوائية الأحادية من الفرق التي حصلت على تقييمات رائعة خلال فترة وجودهم في المهرجان، ويعتبر هذا الفريق مثالاً على كيفية تطور العروض الحية بشكل استثنائي ورائع.

وأشار كينيتشي إبينا، مدير الفريق الياباني، إلى أن عروضهم التقليدية كانت أشبه بالتزلج على الأرض، وأضاف: «تتميز العروض بالجمال والأناقة، إضافة إلى الديناميكية والسرعة»، موضحاً أن أسلوبهم باستخدام الدراجات الأحادية قد تطور في اليابان، ولكنه يظل فناً متخصصاً للغاية.

واختتم قائلاً: «سررنا بفرصة عرض أسلوبنا في الرقص على الدراجات الهوائية الأحادية أمام الجمهور في دبي، وبالنسبة لجميع الفنانين الذين شاركوا في المهرجان لأول مرة، كانت تجربة رائعة حيث رأوا وعايشوا ثقافات مختلفة».

عربية وإيقاعية

كما استمتع الجمهور بمشاهدة العروض الحية لفريق مدحت ممدوح، الموسيقي المصري الموهوب، الذي يدمج الموسيقى العربية والإيقاعية، وقد أهّله أسلوبه الفريد الذي يجمع بين موسيقى آلة الـ«ريكوردر فلوت» وإيقاعات «بيت بوكس» للتواجد على بعض أكثر المسارح شهرة حول العالم، حيث قدم عرضاً في برنامج «أميركا جوت تالنت»، وحصل على (Golden Buzzer) ليصل إلى نهائي مسابقة «إيطاليا جوت تالنت» (Italia›s Got Talent)، كما وصل إلى الدور نصف النهائي في برنامج «أراب جوت تالنت» (Arabs Got Talent).

وقد استمتعت الجماهير بعروض «مدحت» الفريدة مع مجموعة كبيرة من الموسيقيين البارعين الذين قدموا معاً مزيجاً من المقطوعات الأصلية والأغاني الشهيرة من الموسيقى الكلاسيكية إلى الرقص والفانك.

وقال ممدوح: «أنا فخور بالانضمام إلى مهرجان دبي للتسوق هذا العام في منطقة السيف مع فرقتي»، وأضاف: «كانت الأجواء رائعة، حيث شكّل البحر وتصميم المباني خلفية رائعة، كما كان الجمهور متفاعلاً للغاية.. ونحن استمتعنا كثيراً بالعزف في هذا المكان الجميل مع الجمهور الرائع».

مدرسة إيطالية

وأيضاً كان فريق الرقص «بلاك ويدو» ضمن 22 عرضاً أبهر الجماهير في مهرجان دبي للتسوق، حيث يأتي هذا الفريق من مدرسة إيطالية للرقص، ويمتلك أكثر من 12 مليون متابع عبر «الإنترنت»، ويستخدم الفريق أسلوب (tutting) للرقص، حيث يتم استخدام الذراعين والساقين، وقد صحب الفريق الجماهير في رحلة من الصوت والصور والمشاعر الجياشة.

وقالت المجموعة: «كنا متحمسين للغاية للمشاركة في مهرجان دبي للتسوق هذا العام، حيث ساعدنا هذا الحدث الخاص على مشاركة أدائنا مع أشخاص جدد، حيث نحب ما نقوم به وننشر شغفنا في جميع أنحاء العالم، ونتمنى أن يكون الجمهور قد استمتع بما قدمناه، شكراً دبي».

سيرك «فارايتي»

قدّم سيرك «فارايتي» مجموعة من العروض التي تتحدى قوانين الجاذبية، ففي عرضين افتتاحيين مختلفين خلال مهرجان دبي للتسوق، قدّم الفريق سلسلة رائعة من الأعمال المبهرة والألعاب البهلوانية والرقصات، مع العديد من التغييرات في الأزياء، وكان عرض تغيير الشكل أحد أبرز العروض المميزة التي قدمها ثلاثة من الفنانين وأذهلوا الزوار في سيتي ووك في شهر ديسمبر الماضي.

ومن جهته، يمتلك فريق الرقص (The Clique) واحداً من أصغر الفنانين في المهرجان، وهو طالب يبلغ من العمر 12 عاماً انضم إلى الفريق العالمي المكوّن من راقصين من جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة وأميركا والهند والإمارات، كما شارك فريق (Saumya Kamble) الفائز بجائزة أفضل فريق راقص في الهند للموسم الثاني - للمرة الأولى في مهرجان دبي للتسوق.

فلامنكو إسبانية

شارك في مهرجان دبي للتسوق، فريق (Maria Cruz Flamenco) للرقص، الذي تأهل للتصفيات النهائية في مسابقة «جوت تالنت إسبانيا» (Got Talent Spain) في عام 2021، ويهدف العرض إلى إبراز البهجة والطاقة التي تتميز بها رقصة الفلامنكو الإسبانية الشهيرة، ولم تكن العروض الفنية في المهرجان تركز على الغناء والرقص وحسب، فقد تضمن المهرجان عرض (Aquatic 2 Flower)، حيث قدّم عرضاً مشوقاً للزهور المائية، والذي أبهر الجماهير في صورة حكاية خيالية كلاسيكية.

كما قدّم فريق The X-Treme عرضاً لافتاً مستوحى من المهارات القتالية، حيث تعود أصول الفريق إلى الأكاديمية الأسترالية للفنون القتالية في عام 1982، ومنذ ذلك الحين، تطور الفريق وقدم عروضه في آلاف المواقع في أستراليا وحول العالم، وأضفى الفريق مزيجاً فريداً من الطاقة والتشويق على عروض المهرجان.