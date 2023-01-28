ميرفت: ملامحي.. حرمتني من دور «الصعيدية»

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الفنانة ميرفت أمين، أن ملامح وجهها منعتها من أداء شخصية «الفلاحة» أو «الصعيدية»، وخلال مشوارها لم تقدم هذه النوعية من الأدوار، رغم أنها صعيدية الأصل والجذور، حيث إن والدها من محافظة المنيا.

وقالت لـ«الاتحاد»، إنها كانت تتمنى أن تقدم دور صعيدية أو فلاحة، ولكن المخرجين والمنتجين لم يكونوا يرونها في هذه الأدوار لأن ملامحها غربية بعض الشيء، تأثرا بوالدتها الإسكتلندية، وقد عاشت حياتها في القاهرة وحصلت على ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية واحترفت التمثيل.

وكشفت ميرفت عن أنها كانت تعتذر عن المشاركة في أعمال رمضان الطويلة، لأن تصويرها يستمر حتى آخر أيام شهر الصيام وهو ما يؤثر على طقوسها الدينية.

وقالت إن صعوبة الحصول على أدوار وشخصيات جديدة لم تقدمها وراء تباعد أعمالها، وعندما عرض عليّ المشاركة في مسلسل «تغيير جو» وجدت موضوعه جديداً ولم أقدمه من قبل.

وتعود ميرفت بهذا العمل لشاشة رمضان بعد غياب 5 سنوات، حيث كانت آخر مشاركة لها في رمضان بمسلسل «بالحجم العائلي» عام 2018 مع يحيى الفخراني، وآخر أعمالها سينمائياً كان فيلم «أعز الولد» مع دلال عبدالعزيز، وشيرين، إخراج سارة نوح.