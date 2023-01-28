الأحد 29 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ميرفت: ملامحي.. حرمتني من دور «الصعيدية»

ميرفت: ملامحي.. حرمتني من دور «الصعيدية»
29 يناير 2023 01:30

محمد قناوي (القاهرة) 

أكدت الفنانة ميرفت أمين، أن ملامح وجهها منعتها من أداء شخصية «الفلاحة» أو «الصعيدية»، وخلال مشوارها لم تقدم هذه النوعية من الأدوار، رغم أنها صعيدية الأصل والجذور، حيث إن والدها من محافظة المنيا.
 وقالت لـ«الاتحاد»، إنها كانت تتمنى أن تقدم دور صعيدية أو فلاحة، ولكن المخرجين والمنتجين لم يكونوا يرونها في هذه الأدوار لأن ملامحها غربية بعض الشيء، تأثرا بوالدتها الإسكتلندية، وقد عاشت حياتها في القاهرة وحصلت على ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية واحترفت التمثيل.
وكشفت ميرفت عن أنها كانت تعتذر عن المشاركة في أعمال رمضان الطويلة، لأن تصويرها يستمر حتى آخر أيام شهر الصيام وهو ما يؤثر على طقوسها الدينية.
وقالت إن صعوبة الحصول على أدوار وشخصيات جديدة لم تقدمها وراء تباعد أعمالها، وعندما عرض عليّ المشاركة في مسلسل «تغيير جو» وجدت موضوعه جديداً ولم أقدمه من قبل.
وتعود ميرفت بهذا العمل لشاشة رمضان بعد غياب 5 سنوات، حيث كانت آخر مشاركة لها في رمضان بمسلسل «بالحجم العائلي» عام 2018 مع يحيى الفخراني، وآخر أعمالها سينمائياً كان فيلم «أعز الولد» مع دلال عبدالعزيز، وشيرين، إخراج سارة نوح.

ميرفت أمين
آخر الأخبار
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
الرياضي
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
اليوم 16:00
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
دنيا
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
اليوم 15:58
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
الرياضي
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
اليوم 15:43
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
عربي ودولي
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
اليوم 15:42
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
الرياضي
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©