أحمد العسم يكتب: «سفيرات النادي العريق»

«التقارب الفكري مع من تجالس من أعظم النعم»...

الواثقون يجدون أنفسهم دائماً لأنهم يجدون ما يسعون له مؤمَّناً بتكاتف الجميع والقرب من بعض، يجمعون أفكارهم في فكرة واحدة فتتحد مواقفهم، يعملون على استخدامها بما يفيد المجتمع والناس، شجر يسقى من يد لا تبخل فيصبح العطاء ذا طابع مميز وله بياض وحضور، للكلمة وجودها وللأسئلة أجوبتها دون وقوف وتردد.

سفيرات النادي العريق في حضورهن خطوة للأمام، النادي ليس كرة ورياضة جسدية فقط بل هو كامل يوفر كل المطالبات للنهوض به، مكتبة وندوات وزيارات ومشاركات مجتمعية، عمل على حل المشاكل التي يواجها الأبناء الصغار في النادي ومتابعة دروسهم، عمل تطوعي يضيف ويتسع له الضوء..

سعدت بزيارة سفيرات نادي الإمارات الرياضي الثقافي بحوار ودود وددت أن يستمر لولا زحمة الوقت، اطلعت على ما يقدمنه من عمل يضيء على جوانب مهمة غائبة، يذكرني كيف كان المجتمع الإماراتي في الماضي والحاضر يقدم كل نافع وخير، يترك رضا وابتسامة في نفوس الآخرين، الزيارات مهمة لقراءة الواقع وكشف المهمل الذي يحتاج إلى النور، ومما زادني سعادة أنهن أعددن للزيارة ما يجب من أسئلة وحوار عفوي واطلاع كامل ومعرفة عن الزيارة ومقاصدها النبيلة، كان هنا شجر وكتاب وطاولة توقيع كتب، وشيء من روح الابنة الطيبة.

سفيرات النادي…

أتاح النادي لهن الفرصة، وثق بعطائهن، ساندهن، ووجههن إلى الإنسان والمجتمع، ووجههن بتذليل الصعاب وتقديم كل لازم ومتطلب، هن أطباء للقلوب التي فضلت العزلة والابتعاد، أتين كي يضعن كرسياً في منصة النادي.

«ما أن أتين/ حتى وضعن صورهن على الجدار، وهتفن/ للنادي العريق، شكراً /قررن البهجة/ ووضعنها في النور/ فتحن اللطافة المميزة/ في شجون شاعر، وكاتب، وراوي المعنى، المكتبة وأنا/ ….

الليل هذا 19/1/2023

قصة أغنية بتأليف مشترك زمان الإنسانية/ مواعيد مكتملة انطباع في ابتسامات جميلة/ في المستطيل شجرة لوز تنتج ورقاً للكتابة/ كرسي يقاوم الريح/ وكُتّاب وكتاب/ من وجدان القراءة/ سعداء غادروا/ العطر/ باقة ورد والبخور/ من الشجرة الوصف».

هذا ما لمسته من الزيارة الكريمة، وكيف بددت عزلة اختيارية دفعتني بفتح صندوق الأسرار، وإتاحة الفرصة للأسئلة بالبوح والأجوبة بالرد ووعود بالتكرار والجديد، النهوض الذي نحتاج إليه لشحن العطاء وتغذية الأفكار التي تفيض أهمية.

شكراً سفيرات النادي العريق.. نادي الإمارات الرياضي الثقافي.