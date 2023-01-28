«تويتر»: إمكانية الطعن على تعليق الحسابات

(رويترز)

قالت شركة «تويتر» إنه سيكون بإمكان مستخدمي المنصة اعتباراً من الأول من فبراير الطعن على تعليق حسابهم على الموقع، وتقييمهم بموجب المعايير الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي من أجل إعادة تفعيل الحساب، ووفقاً للمعايير الجديدة، فإنه لن يتم تعليق الحسابات على «تويتر» إلا في حالة الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة، وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين، وغير ذلك. وقالت «تويتر» إنها ستتخذ إجراء أقل حدة بالمقارنة بتعليق الحساب.