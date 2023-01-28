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نفوق أشهر زرافة في هندوراس

نفوق أشهر زرافة في هندوراس
29 يناير 2023 01:30

تيغوسيغالبا (أ ف ب)

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نفقت زرافة شهيرة في إحدى حدائق حيوانات هندوراس، من دون أسباب واضحة، على ما أعلنت النيابة العامة، وكانت الزرافة «بيغ بوي» الحيوان المفضل للأطفال الذين يزورون حديقة حيوانات جويا غراندي، وأبدى عدد كبير من سكان هندوراس حزنهم لنفوق الزرافة البالغة 15 سنة، ناشرين صوراً لها عبر مواقع التواصل، فيما أكدت وسائل الإعلام المحلية أنّ نفوقها مبكر لأنّ الزرافات التي تعيش في الأسر عادةً ما يصل عمرها إلى 35 عاماً، وقالت الطبيبة البيطرية التي عالجت الزرافة، إنّ «الزرافة لم تكن تعاني أي مرض»، مشيرةً إلى أنّ الزرافة «دُفنت في حديقة الحيوانات».

هندوراس
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