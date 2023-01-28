بحكم المحكمة إعادة «المجدلية التائبة»

باريس (أ ف ب)

أمرت محكمة في باريس، دار «كريستيز» للمزادات بإعادة لوحة سرقها النازيون إلى ورثة مالكها، قريب الكاتب الفرنسي مارسيل بروست، وكانت القوات النازية سرقت لوحة «المجدلية التائبة» للفنان الهولندي أدريان فان دير ويرف (1659-1722) من لايونل هاوزر، وكان مكان وجود اللوحة غير معروف حتى عام 2017، عندما أوكل صاحبها مهمة بيعها لدار كريستيز التي تتخذ من لندن مقراً، وكانت دار المزادات باعت العمل نفسه عام 2005 لقاء 60 ألف جنيه إسترليني (74 ألف دولار)، كما أمرت المحكمة دار كريستيز بدفع عشرة آلاف يورو (10900 دولار) للورثة، والكشف عن هوية مالك اللوحة الحالي، ومكان وجودها وبيانات مبيعاتها.