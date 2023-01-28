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نيكول كيدمان تقتبس «أغنية هادئة»

نيكول كيدمان تقتبس «أغنية هادئة»
29 يناير 2023 01:30

باريس (أ ف ب)

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ستُنقل رواية «أغنية هادئة» للمؤلفة الفرنسية المغربية ليلى سليماني، المستوحاة من حادثة في نيويورك عام 2012 والفائزة بجائزة غونكور عام 2016، إلى الشاشة الكبيرة من خلال مسلسل على قناة «اتش بي او» الأميركية من بطولة نيكول كيدمان، بالإضافة إلى مايا إرسكين اللتين ستكونان أيضاً المنتجتين التنفيذيتين للعمل، وتدور قصة «أغنية هادئة» حول مقتل طفلين صغيرين على يد مربيتهما، وهي امرأة غريبة الأطوار كان والدا الطفلين متمسكين بها، وهي مستوحاة من جريمة ارتُكبت في أكتوبر 2012 في نيويورك وأودت بحياة طفلين يبلغان عامين وستة أعوام، وحُكم على القاتلة في مايو 2018 بالسجن مدى الحياة.

نيكول كيدمان
نيويورك
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