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3.68 مليون دولار لقميص ليبرون جيمس

3.68 مليون دولار لقميص ليبرون جيمس
29 يناير 2023 01:30

برلين (د ب أ)

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شهد مزاد في الولايات المتحدة بيع قميص فريق ميامي هيت الذي كان يرتديه النجم ليبرون جيمس في المباراة السابعة الحاسمة لنهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
عام 2013، مقابل 3.68 مليون دولار، وأصبح بذلك ثالث أغلى قميص لعب يباع في دار سوذبي للمزادات. ويأتي في المركز الأول قميص فريق شيكاغو بولز الذي ارتداه مايكل جوردان في منافسات نهائي دوري السلة الأميركي عام 1998، حيث جرى بيعه مقابل 10.91 مليون دولار. وكان أغلى قميص لليبرون جيمس ارتداه في مباراة وجرى بيعه في وقت سابق، هو قميصه في مباراة «كل النجوم» عام 2020، وقد بيع مقابل 630 ألف دولار.

الولايات المتحدة
ليبرون جيمس
كرة السلة الأميركية الدولية
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