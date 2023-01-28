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البحث عن كبسولة إشعاعية

البحث عن كبسولة إشعاعية
29 يناير 2023 01:30

سيدني (أ ف ب)

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بدأت عملية بحث في ولاية أستراليا الغربية عن كبسولة إشعاعية صغيرة فُقدت أثناء نقلها من أحد المناجم، وأوضحت هيئة الطوارئ أنّ الكبسولة الفضية التي لا يتعدى حجمها 8 سنتمترات وتُستخدم في عمليات استخراج المعادن، مفقودة منذ منتصف يناير، وتحوي الكبسولة مادة مشعة وهي سيزيوم 137، ويُرجّح أن تكون الكبسولة سقطت من شاحنة كانت تنقلها إلى أحد مواقع التخزين، وحذرت السلطات الصحية من أنّ أي تعامل مع الكبسولة قد يتسبب بحروق أو إصابات،  وذكر ناطق باسم هيئة الإنقاذ أنّ عمليات البحث عن الكبسولة تجري في المناطق المأهولة، وقد يستغرق البحث أسابيع.

أستراليا
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