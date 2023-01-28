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"دب على المريخ؟!".. تعرف على آخر اكتشافات «ناسا»

"دب على المريخ؟!".. تعرف على آخر اكتشافات «ناسا»
28 يناير 2023 12:44

 يعُرف ما يسمى بـ"pareidolia" بأنه الميل البشري أو الوهم لرؤية هياكل الوجه في الأشياء اليومية - مثل رؤية "الرجل على القمر"، أو وجه على قطعة من الخبز المحمص.

ولكن فوهة بركان تم اكتشافها حديثا على سطح المريخ، قد تكون شبيهة بـ "وجه الدببة".

ليس هناك من ينكر، فوهة البركان تبدو وكأنها وجه دب. ورأينا بعض الفوهات الغريبة على سطح المريخ على مر السنين من كاميرا التجربة العلمية للتصوير العلمي عالي الدقة (HiRISE) في Mars Reconnaissance Orbiter (HiRISE) - مثل الوجه المبتسم الشهير، أو الفيل والطائر.

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ولكن ما الذي يمكن أن يخلق ميزة غريبة في منتصف الحفرة على شكل أنف الدب؟.

قال الباحث الرئيسي في HiRISE، ألفريد ماكوين: "هناك تل بهيكل انهيار على شكل حرف V (الأنف)، وحفرتان (العينان)، ونمط كسر دائري (الرأس). وقد يكون نمط الكسر الدائري ناتجا عن ترسب الرواسب فوق فوهة صدمية مدفونة. ربما يكون الأنف عبارة عن فتحة بركانية أو طينية وقد تكون الرواسب عبارة عن تدفقات من الحمم البركانية أو الطين" بحسب «rt».

وسنحتاج فقط للذهاب إلى المريخ بأنفسنا يوما ما واستكشاف هذه الحفرة لنكتشف بالضبط ما الذي يجعل هذه الحفرة تبدو وكأنها دب.

المصدر: وكالات
المريخ
كوكب المريخ
ناسا
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