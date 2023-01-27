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صور.. العالم يحتفي بعام الأرنب

صور.. العالم يحتفي بعام الأرنب
28 يناير 2023 00:44

أبوظبي (وكالات)

ارتدت أبرز المعالم في عدد كبير من دول العالم اللون الأحمر احتفالاً بالعام القمري الجديد، وشهدت الميادين الرئيسة في عواصم وكبريات مدن شرق آسيا احتفالات صاخبة، أطلقت خلالها الألعاب النارية، فيما كانت الشوارع والحدائق مسرحاً لحفلات فنية وعروض شعبية حضرتها جموع غفيرة.

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وتبدأ السنة القمرية الجديدة في أي وقت بين 21 يناير و20 فبراير، وفقاً لحركة القمر، والعام القمري الجديد هو عام الأرنب، وهو حيوان محبوب في الثقافة الآسيوية، ويرمز إلى الحيوية والذكاء والحذر، كما يجسد الحظ الجيد في الأبراج الصينية.

العام القمري
السنة القمرية
السنة القمرية الجديدة
شرق آسيا
الألعاب النارية
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