14 نجمة ارتدين ثوب «شهرزاد»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

«شهرزاد» رمز الجمال والخيال في الأدب العربي، تروي حكايات مليئة بالتشويق كل ليلة على مسامع الملك شهريار، وتشغله عن الانتقام والغضب، وينتظر حتى تنتهي الحكاية على مر الليالي.

تلك الشخصية الخيالية التي وردت في كتاب «ألف ليلة وليلة» في الفن، كانت إلهاماً في العديد من الأعمال، حيث تستعرض «الاتحاد» أبرز الفنانات اللاتي جسّدن شخصية «شهرزاد» على مر السنوات في شهر رمضان.

وعبر أثير الإذاعة المصرية وتحديداً عام 1954، أطلت زوزو نبيل على المستمعين بشخصية «شهرزاد» من خلال مسلسل «الف ليلة وليلة»، فيما جسد «شهريار» عبد الرحيم الزرقاني، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً ليصبح بصمة إذاعية خلال رمضان طوال 26 عاماً متصلة، ولقَّب المستمعون زوزو نبيل بـ«شهرزاد الفن».

الأولى درامياً

عام 1984 قدمت نجلاء فتحي شخصية «شهرزاد»، لتصبح أول فنانة عربية تقدمها على الشاشة الفضية، من خلال مسلسل «ألف ليلة وليلة»، وجسد حسين فهمي شخصية «شهريار»، في 15 حلقة متصلة، تأليف أحمد بهجت، إخراج عبد العزيز السكري، وشارك في بطولته عبد المنعم إبراهيم، وعزيزة حلمي.

الأكثر شهرة

تُعتبر شريهان حالة خاصة للقصة الأسطورية، عندما حققت نجاحاً فاق الحدود، وبالرغم من تقديمها فوازير «ألف ليلة وليلة» مرتين الأولى عام 1985 بعنوان «عروس البحور»، والثانية عام 1987 بعنوان «مشكاح وريما»، إلا أن الأداء الصوتي لشخصية «شهرزاد» في العملين كان للراحلة زوزو نبيل، ولعبت شريهان شخصية الأميرة التي تدور حولها الحكايات.

رغدة في جزأين

عام 1988 قدمت الممثلة السورية رغدة شخصية «شهرزاد» في مسلسل «ألف ليلة وليلة» على جزءين، الأول بعنوان «بدر باسم وجوهرة بنت السمندل»، والثاني «حمال الأسية»، تأليف طاهر أبو فاشا، إخراج فهمي عبد الحميد، وشارك في بطولته مدحت صالح، ومنى عبد الغني.

10 حكايات

عام 1991 تمت الاستعانة بمطربة غنائية لتقديم العمل التاريخي درامياً، وهي إيمان الطوخي التي قدمت شخصية «شهرزاد»، من خلال مسلسل «ألف ليلة وليلة» بعنوان «ست الحسن»، وقدمت خلال الأحداث 10 حكايات متصلة، وجسد شخصية «شهريار» يوسف شعبان، تأليف أحمد بهجت، وإخراج عبد العزيز السكري، وشارك في بطولته أبوبكر عزت وكريمة مختار.

إلهام و«الإسكافي»

جسدت إلهام شاهين شخصية «شهرزاد» عام 1993 من خلال مسلسل «ألف ليلة وليلة» بعنوان «معروف الإسكافي»، ولعب شخصية «شهريار» أحمد ماهر، وشارك فيه سمير صبري وليلى طاهر.

آثار و«السندباد»

قدمت آثار الحكيم عام 1994 شخصية «شهرزاد»، من خلال مسلسل «ألف ليلة وليلة» بعنوان «السندباد»، فيما جسد شخصية «شهريار» فاروق الفيشاوي، تأليف يسري الجندي، إخراج أحمد خضر، وشارك فيه أحمد بدير وسامي العدل.

دلال «وردانة»

عام 1996 قدمت دلال عبد العزيز شخصية «شهرزاد» من خلال المسلسل بعنوان «فضل الله ووردانة»، وقد جسد شخصية «شهريار» أحمد عبد العزيز، وتناولت المغامرات التي تعرضوا لها جراء فراقهما، وشارك في بطولته سامي العدل، وسميرة محسن.

بوسي «ذات الخال»

قدمت بوسي شخصية «شهرزاد» من خلال مسلسلي «ألف ليلة وليلة» الأول بعنوان «ذات الخال» عام 1998، وجسد شخصية «شهريار» ماجد المصري. والعمل الثاني «ذات المال» في العام التالي، وجسد شخصية «شهريار» محمد رياض، والعملان من تأليف عبد السلام أمين وإخراج رباب حسين.

«ضوء المكان»

لعبت نجمة الفوازير نيللي شخصية «شهرزاد» عام 2000، في عمل بعنوان «ضوء المكان وبدر التمام»، وجسد شخصية «شهريار» محمود قابيل، تأليف عبد السلام أمين، إخراج عمرو عابدين، وشارك في البطولة محمد الدفراوي ورجاء الجداوي.

نرمين «الملكة جليلة»

عام 2005، قدمت نرمين الفقي مسلسل «ألف ليلة وليلة» بعنوان «سالم وغانم»، في إطار الفاتنازيا حول الملكة جليلة التي تحكم مملكة من النساء ولا تحب الرجال، وتحكم على أي رجل يقتحم مملكتها بالموت، ومن بينهم «جليل» الذي حكمت عليه بقطع رأسه، لكنه يطلب منها تأجيل الحكم حتى يحكي لها قصة الأخوين غانم وسالم. العمل تأليف مصطفى حافظ، إخراج عادل مكين، وشارك في بطولته فاروق الفيشاوي وجيهان قمري.

سلاف «الحكاية الأخيرة»

عام 2004 جسدت الممثلة سلاف فواخرجي شخصية «شهرزاد»، من خلال المسلسل الشامي «شهرزاد - الحكاية الأخيرة»، ولعب شخصية «شهريار» جهاد سعد، ودارت أحدثه من الناحية الإنسانية بعيداً عن الحكايات الأسطورية والخيالية، حيث يركز على المواقف التي جمعتهما، وكيف استطاعت فتاة بسيطة أن تغير من حال السلطان الذي كانت مشكلته إيجاد الحب الحقيقي الذي يبحث عنه.

خروج عن المألوف

خرجت ليلى علوي عن النمط الرومانسي المألوف الذي تناولته الدراما في تجسيد شخصية «شهرزاد»، وقدمتها في إطار التشويق عام 1989، من خلال مسلسل «ألف ليلة وليلة» بعنوان «الأشكيف وست الملاح»، حول خطف الأميرة واحتجازها داخل قفص حديدي، وخوض «زعفران» العديد من المغامرات من أجل تحريرها. وبالرغم من ضعف الإمكانيات الفنية في الخدع البصرية وتقنية الجرافيك في تلك الحقبة، إلا أن العمل شكل مصدراً للرعب، وشارك في بطولته حسن يوسف ونبيلة كرم. وعام 1992 قدمت ليلى علوي «شهرزاد» للمرة الثانية في إطار كوميدي بمسلسل «ألف ليلة وليلة»، أمام سمير غانم، وشارك فيه إبراهيم نصر وإحسان القلعاوي.

نيكول «آخر توقيع»

تُعتبر الممثلة نيكول سابا آخر اللاتي جسدن شخصية «شهرزاد» درامياً من خلال مسلسل «ألف ليلة وليلة»، الذي عُرض عام 2015، وجسد شخصية «شهريار» أمامها، الممثل شريف منير.