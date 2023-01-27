9 أماكن سياحية.. الأغرب في العالم

ترجمة: عزة يوسف

العالم يضج بالكثير من العديد من الأماكن الغريبة والمخيفة، فمن مدن الأشباح إلى النقوش الغريبة في الصحراء، هنا يقدم موقع «Travel start» الجنوب أفريقي أغرب الأماكن الجاذبة للسياحة في العالم، ومنها:

جزيرة الدُمى

بين قنوات المياه في سوتشيميلكو، جنوب مكسيكو سيتي مباشرة، تقع جزيرة الدُمى، حيث يقال إن فتاة صغيرة غرقت فيها وتملكت روحها مئات الدُمى، ويفضل الذهاب إليها أثناء النهار، إذ أن وجوه الدُمى مخيفة للغاية حتى في ضوء الشمس.

مدينة لا تدفن الموتى

لم يتم دفن أي شخص في مدينة لونغييربين النرويجية منذ ما يقرب من 70 عاماً، فالصقيع الذي يغلف المدينة يمنع الجثث من التحلل، وحتى جثث الدببة القطبية تؤخذ إلى الجنوب لتدفن، حيث إن الشمس لا تشرق في هذه المدينة لمدة أربعة أشهر في العام.

معبد الفئران

يجذب معبد كارني ماتا بمدينة ديشنوكي بالهند العديد من السائحين والزوار من أنحاء العالم، فالمعبد يحتوي على 2000 من الفئران السوداء، التي تعيش بسلام في المعبد وتحظى بالاهتمام والعناية، وعندما يموت أحدها يستبدل بآخر من الفضة الصلبة.

نقوش نازكا

لا أحد يعرف كيف ظهرت التصاميم غير العادية المحفورة على نطاق واسع في الصخور، لكن يعتقد العلماء أن شعب النازكا في بيرو، قد حفرها على الصخور كي تراها آلهتهم من السماء، ويمكن رؤية التصاميم المعقدة من سفوح التلال المحيطة.

بحيرة ناترون

بحيرة من الملح وبيكربونات الصوديوم تقع شمال تنزانيا، ورغم مظهرها الرائع، إلا أنه لا يمكن السباحة بها حيث تصل درجة حرارتها إلى 60 درجة مئوية، ويتكاثر 2.5 مليون طائر من الفلامنغو على أرضها كل عام.

كهف الأم شيبتون

هذا الكهف المتحجر من أقدم المناطق السياحية في إنجلترا، ويقال إن المياه السحرية فيه تحوّل كل ما تلمسه إلى حجر، وقد كانت تسكنه امرأة تدعى الأم شيبتون وقد تنبأت بالكثير من الأحداث التي وقعت في حياتها وبعد مماتها.

يد في صحراء

منحوتة على شكل يد تنهض من الصحراء موجودة على بعد 75 كم جنوب مدينة أنتوفاغاستا، نحتها الفنان التشيلي ماريو إير أزابال عام 1992، وهي رمز لمشاعر الظلم والوحدة والحزن.

وادي العفاريت

تشكلت الآلاف من الصخور على مر الزمان في وادي غوبلن بمدينة يوتا الأميركية، لأنها تتخذ أشكالاً مخيفة مما أعطى الوادي هذا الاسم.

مدينة الأشباح

كانت مدينة كولمانسكوب في ناميبيا مزدهرة وعامرة بسبب اكتشاف مناجم الألماس، ولكن سرعان ما تخلى عنها أهلها واستعادتها الصحراء وملأتها بالرمال.