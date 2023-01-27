لتصبح محترفاً.. كن مبتدئاً!

د. شريف عرفة

منذ 100 عام قال بيكاسو عبارة لا يدرك كثيرون مدى عمقها، وهي: «أمضيت 4 أعوام كي أتعلم كيف أرسم مثل رفائيل «فنان عصر النهضة»، بينما قضيت عمري كله أتعلم كيف أرسم كالأطفال!».

قد يظن البعض أنه يشير - فقط - إلى تغير أسلوبه، بينما في الحقيقة يشير إلى تغير عقليته ذاتها، ما تطلب «عمره كله» لإحداث هذا التحول!

فكر معي في الأمر.. حين يصبح المحترف واثقاً من نفسه مدركاً لمكانته، قد يعتريه الجمود والتصلب. حيث يدرك الأساليب التي جعلته محترفاً فيتمسك بها، ويثق فيها أكثر من اللازم، ما يجعله عصياً على التغيير والتطور.

بينما المبتدئ، مفعم بالشغف والفضول والحماس.. يدرك كونه مبتدئاً، فينفتح على التعلم والتطور.. ويبذل مجهوداً أكبر في إتقان ما يعمله.

ما معنى عقل المبتدئ؟

بدأ هذا المصطلح ينتشر في الدراسات العلمية، ويعني أن يعيش الشخص حياته بمنظور جديد ومنفتح وفضولي، مؤدياً مهامه كما لو كان مبتدئاً يتعلم عنها لأول مرة. هذا يعني الاستعداد للتخلي عن الأفكار المسبقة والافتراضات، والانفتاح على الاحتمالات وطرق التفكير الجديدة.

فوائد نفسية

في تجربة مثيرة، قامت الباحثة آلين أرمسترونج، من قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة بريتيش كولومبيا في كندا، طلبت من مجموعة من الطلة أن يحلوا مسائل حسابية معقدة.. فوجدت أن الذين يتمتعون بعقلية المبتدئ، كانوا أكثر مثابرة وتفكيراً في طرق غير تقليدية لحلها.. أي كانوا أكثر إبداعاً.. بينما الذين لا يتمتعون بهذه العقلية، كانوا أكثر ثقة في أنفسهم، وبالتالي أكثر جموداً وتمسكاً بطرقهم المعتادة وظلوا يجربونها دون النظر خارج الصندوق.

تخيل أنك تتعلم العزف على الجيتار مثلاً بعقل مبتدئ يمكنك التعامل مع المهمة بانفتاح وفضول، متقبلاً ارتكاب الأخطاء والتعلم منها، وتسأل المعلم وتتقبل إرشاداته حول التقنيات المختلفة.. بينما الذي يرفض اعتبار نفسه مبتدئاً، قد ينزعج من فكرة الخطأ أصلاً، وقد يخجل من السؤال، وقد تكون له طريقة مفضلة في العزف يقاوم تغييرها!

أو تخيل أنك مدير مسؤول عن قيادة فريق من الموظفين. بدلاً من أداء دورك بمجموعة ثابتة من الأفكار المسبقة، فإن عقلية المبتدئ ستجعلك أكثر انفتاحاً لتلقي الاقتراحات والأفكار المغايرة والتعلم من أخطائك، والتعامل مع كل موقف بعقلية منفتحة وفضولية ورغبة في التعلم والتطور. ما سيجعلك مديراً ناجحاً!

هذه العقلية مفيدة في أكثر من سياق..

العلاقات حين تختلف مع شريك حياتك، فإنك لا تتمسك بتفسيرك للموقف، ووجهة نظرك المسبقة، بل تتمتع بالفضول الكافي، والانفتاح لمعرفة وجهة نظره واقتراحاته، وتكون أكثر استعداداً لتجربة حلول جديدة لتجاوز العقبات. لا تعتبر نفسك «شريك حياة محترف»، بل مبتدئ يتعلم ويتطور، وهي الصفة اللازمة لاستمرار علاقة معقدة يتطور ويتغير طرفاها طوال الوقت!

النجاح

بالإضافة إلى ذلك، فإن عقلية المبتدئ تجعل الشخص يبذل مجهوداً أكبر لإنجاز المهام.. بينما المحترف قد يثق أكثر من اللازم في ذكائه وخبرته، فلا يبذل الجهد الكافي لأداء المهمة أو حتى لإعادة صقل مهاراته وتحديثها.

أضف إلى ذلك فائدة مهمة للغاية.. وهي أن عقلية المبتدئ، تجعل المهام أكثر إمتاعاً. فكر في طفل يلهو بلعبة جديدة، والفضول يلتمع في عينيه! عقلية المبتدئ تجعلك شغوفاً.. منتبهاً.. مستمتعاً.. تؤدي مهامك لا باعتبارها مهمك الوظيفية الاحترافية، بل لعبة تلهو بها وتكتشف أسرارها مستمتعاً بهذا كله.. هل تذكر يومك الأول في هذا العمل وأنت ممتلئ بالحماس والرغبة في التعلم؟ هذا ما نتحدث عنه!

الخلاصة..

كان صلاح جاهين فنان كاريكاتير، وممثل، وكاتب أشعار وأغان فائقة النجاح.. رجل متعدد المواهب منغمس في العملية الإبداعية حتى أذنيه.. وكان يعطي نصيحة عجيبة لابنته، هي: كوني مندهشة دائماً! نصيحة تذكرك بكلام بيكاسو في أول الموضوع، حيث الدهشة التي يقصدها هي التي تراها في عين طفل منبهر بالعالم مدفوع لاكتشافه وتجربة كل شيء، إلى أن ينطفئ شغفه كي يدخل عالم الكبار. فابق هذا الطفل الداخلي يقظاً.

لأنك إن أردت أن تكون محترفاً حقيقياً..

فعليك أن تكون مبتدئاً..

إلى الأبد!