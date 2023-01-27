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«سكر».. ديو استثنائي يجمع لويس وأصيل

ملصق الأغنية
27 يناير 2023 18:36

أبوظبي (الاتحاد)
طرح الفنان عبد العزيز لويس أول عمل غنائي مشترك مع الفنانة أصيل هميم، بعنوان «سكر»، والذي لاقى استحساناً بين رواد التواصل الاجتماعي بعد ساعات من طرحه على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية.
«سكر» من كلمات علي بو غيث، ألحان عبد العزيز لويس، توزيع المتروك، ومكس وماستر صهيب العوضي، ومن إنتاج شركة (Warner Music Middle East).
وعن فكرة التعاون مع الفنانة أصيل هميم، صرح لويس قائلاً: إن هذه النوعية من الأغاني  تعتبر جديدة على الفنانة أصيل فنياً، ففي هذا العمل الجديد سوف تستمعون إلى أصيل بطريقة جديدة وبلون مختلف، حيث إن العمل يتمتع بهارموني جميل بيني وبينها.

وأضاف أن موضوع الأغنية نفسها يعبر عن الاكتفاء بالحب، فعندما يلتقي شخص بشخص آخر يحبه، قد يعوضه عن كل ما مضى من أيام صعبة.
وأردف قائلا: إن فيديو كليب الأغنية يعتبر من الأفكار الجديدة، التي تجذب الجيل الجديد وهي «الأنيميشن»، وقد تم الاتفاق مع الفنان والرسام (فهد) بأن نقوم بفكرة مبتكرة تناسب الأغنية، وهي أن نسلط الضوء على أن جمال الإنسان يبدأ من داخله، وأن كل إنسان يجب أن يرى نفسه جميلاً و«سكر»، وأتمنى أن تصل الفكرة كما نريدها وكما نراها وتلامس قلوب الجمهور.
وعن هذا العمل، صرحت أصيل هميم بأنه أول تعاون لها مع عبد العزيز لويس، ويمثل لها تجربة مختلفة، وأنها سعيدة بهذا التعاون متمنية أن يتكرر سواء بأعمال غنائية أو ألحان.

أصيل هميم
أغنية
عبد العزيز لويس
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