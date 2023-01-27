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بالصور.. غسل وتطهير المسجد الحرام 10 مرات يوميًا

صور.. شؤون الحرمين: غسل وتطهير المسجد الحرام 10 مرات يوميًا
27 يناير 2023 09:37

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بغسل وتطهير المسجد الحرام (10) مرات يوميًا، ويقوم بذلك (4) آلاف عامل وعامله، على مدار (٢٤) ساعة، وتتم عمليات الغسل داخل المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه.

  • صور.. شؤون الحرمين: غسل وتطهير المسجد الحرام 10 مرات يوميًا

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني أن عمليات الغسل والتطهير تتم عبر كفاءات تم تأهيلها وتدريبها للقيام بأعمال الغسيل، وفق نظام دقيق يراعي كثافة الأعداد واختلاف الثقافات، وشرف المكان والزمان، كما تُستخدم معدات الغسيل والآليات الحديثة؛ للمحافظة على نظافة الأرضيات والمداخل، مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، وأطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، ومجاري تصريف المياه في كل موقع، إضافة إلى تخصيص معدات خاصة لغسيل صحن المطاف ومعدات خاصة بالمسعى، وأخرى للمصليات، والساحات الخارجية، وآليات كهربائية لإخراج المخلفات إلى خارج المسجد الحرام.

  • صور.. شؤون الحرمين: غسل وتطهير المسجد الحرام 10 مرات يوميًا


وأفاد بأن عمليات التطهير تتم بطريقة فنية وسريعة لا تتسبب في إعاقة الطائفين، كما أن تطهير كامل المطاف يستغرق حوالي عشرين دقيقة، باستخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام.

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المصدر: وكالات
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