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طرح سجل عناوين ومتعلقات أخرى لإلفيس بريسلي في مزاد

طرح سجل عناوين ومتعلقات أخرى لإلفيس بريسلي في مزاد
27 يناير 2023 09:51

من المتوقع أن تجلب متعلقات شخصية كانت مملوكة لنجم موسيقى الروك آند رول الراحل إلفيس بريسلي عائدا كبيرا عند طرحها للبيع في مزاد هذا الأسبوع.

وتشمل المقتنيات، التي يبلغ عددها ما يقرب من 40 قطعة، سترة صممها الرجل الذي صمم بذلته الشهيرة المزودة برداء يشبه العباءة، وحقيبة وسجل عناوين مكتوبا بخط يده ومن المتوقع أن يجلب أكثر من عشرة آلاف دولار.

وقالت بريجيت كروس، مؤسسة دار كروس جي.دبليو.إس للمزادات إن سجل العناوين يضم "الأشخاص الأقرب (لألفيس) والذين كان على صلة بهم أكثر من غيرهم".

وأضافت "لدينا في الواقع بعض ملاحظاته الشخصية (في السجل) والتي سنتركها كمفاجأة لمن سيرسى عليه المزاد".
وزاد الاهتمام بالمغني الأميركي، الذي توفي في 1977، بعد صدور فيلم السيرة الذاتية "إلفيس" الذي رشح لجائزة الأوسكار في العام الماضي ووفاة ابنته ليزا ماري بريسلي في الآونة الأخيرة.

كما يعرض المزاد، الذي يحمل اسم "قطع أثرية من هوليوود وعالم الموسيقى" ويقام في 28 يناير، قطعاً تنتمي لمارلين مونرو وليزا مينيلي.

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المصدر: وكالات
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