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كيف تقرأ رسائل "واتساب" من دون علم المرسل؟

موضوعية
27 يناير 2023 07:50

قد يرغب بعض الناس بقراءة رسائل واتساب بشكل سري دون علم المرسل حتى لا يضطروا للرد عليها، أو ليمنحوا أنفسهم الوقت الكافي لاختيار الرد المناسب أو لغيره من الأسباب.

ومهما كان السبب، هناك بعض الطرق والحيل التي تسمح بقراءة رسائل واتساب دون إعلام المرسل بقراءتها.


وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في الضغط باستمرار على الرسالة عندما تنبثق على الشاشة المقفلة لجهاز آيفون. وتفتح الميزة، المعروفة باسم «وضع التخفي الفائق»، مربع معاينة للنص الكامل طالما أنك تضع إصبعك على الشاشة.

ولن يعرف المرسل أنه قد تمت قراءة رسالته. وهناك طريقة أخرى وهي إيقاف تشغيل «إيصالات القراءة». ويقوم واتساب تلقائياً بتشغيل هذه الميزة لمستخدميه البالغ عددهم 2 مليار مستخدم. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين معرفة متى تمت قراءة رسالتهم عندما تتحول العلامتان الصغيرتان الموجودتان في أسفل يمين الرسالة إلى اللون الأزرق. لتعطيل هذه الميزة، افتح الإعدادات في تطبيق واتساب، انقر فوق الحساب، الخصوصية، قراءة الإيصالات، ثم قم بإيقاف تشغيل هذه الميزة.

الطريقة الثالثة هي تشغيل وضع الطيران على آيفون بعد تلقي رسالة. ويقطع وضع الطيران وصول الهاتف الذكي إلى شبكات 4G وواي فاي، ما يعني أن واتساب لن يسجل قراءة الرسالة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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المصدر: وكالات
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