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2.7 مليون دولار لـ«رسومات» حكايات لافونتين

2.7 مليون دولار لـ«رسومات» حكايات لافونتين
27 يناير 2023 01:22

نيويورك (أ ف ب) 

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حققت نسخة فريدة من الرسوم التوضيحية لكتاب «حكايات لافونتين»، بتوقيع الرسام الفرنسي من القرن الثامن عشر جان باتيست أودري، 2.7 مليون دولار، في مزاد نظمته دار كريستيز بنيويورك.
وهذه القطعة الثمينة لعشاق الكتب عبارة عن ألبوم سميك مكون من 138 رسماً مع مناظر طبيعية مفصلة، مؤطر بمخطط أزرق، وكل من هذه الرسوم يوضح إحدى القصص الشهيرة للكاتب والشاعر الفرنسي جان دي لا فونتين، بينها «الزيز والنملة» و»الغراب والثعلب».
وكان جان باتيست أودري (1686-1755قد أنجز هذه الأعمال في أوائل ثلاثينيات القرن الثامن عشر بالفرشاة والحبر الأسود.

الرسوم
دار كريستيز
نيويورك
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