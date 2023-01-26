الجمعة 27 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أريام لـ«الاتحاد»: كسرت الروتين في «شط العرب»

أريام
27 يناير 2023 01:23

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أكدت الفنانة أريام لـ «الاتحاد»، أنها كسرت الروتين في برنامج «شط العرب» على قناة «أبوظبي الرياضية»، تزامناً مع كأس الخليج 25، والذي استضافته مدينة البصرة في العراق، حيث عادت من خلاله بقوة أمام الشاشة كإعلامية، وخاضت للمرة الأولى مع الشاعر علي الخوار تجربة تقديم برنامج فني رياضي، بمضمون مختلف وفكرة متفردة.

شريك النجاح
أعربت أريام، عن سعادتها بتعاونها للمرة الأولى مع الخوار، في عالم التقديم التلفزيوني، ووصفته بـ «شريك النجاح»، لاسيما بعدما حصد تعليقات إيجابية، وردود أفعال حماسية على مدى أيام منافسات «خليجي 25».

وقالت: بعد تعاوننا سابقاً في المجال الفني، اجتمعنا في «شط العرب» للمرة الأولى، وظهرنا أمام جمهورنا كثنائي إعلامي في 14 حلقة، جمعت نخبة من أبرز نجوم الفن والشعر والأدب والثقافة من الإمارات والدول العربية. 
وتابعت: كانت تجربة ممتعة وفريدة، أعادتني كإعلامية أمام شاشة التلفزيون، بعدما ابتعدت عنها لفترة بحكم عملي في «ستار أف أم»، إحدى محطات شبكة أبوظبي الإذاعية التابعة لـ «أبوظبي للإعلام». ووجهت شكرها لـ «أبوظبي للإعلام» على ترشيحها وثقة مسؤولي «أبوظبي الرياضية» لتوليها تقديم «شط العرب».

حالة مختلفة
وأوضحت أريام أنها كسرت الروتين مع علي الخوار في تقديم برنامج يجمع بين الفن والشعر والرياضة، ضمن أجواء مليئة بالسعادة في حب «كرة القدم».

أخبار ذات صلة
الحبتور: أندية الإمارات تحتاج إلى شركات حقيقية
اعتذار عراقي لعمان والسبب «خليجي 25»

وقالت: قدمنا حالة مختلفة في طبيعة البرامج الرياضية، وتركنا «الخبز لخبازه» ولأصحاب التخصص في مسألة التحليلات الرياضية والتعليقات على المباريات، واستضفنا مشاهير في مجالات متنوعة تحدثوا عن ذكرياتهم مع رياضة كرة القدم، والمواقع التي يفضلونها سواء، المهاجم أو المدافع أو حارس المرمى، إلى جانب فقرات غنائية وشعرية، وفقرة أخرى اختبرنا فيها معلوماتهم الكروية.

تعاون فني
وعن فكرة إطلاق أغنية بعنوان «شط العرب»، أوضحت أنه من الصعب جمع الأبيات التي تم بثها خلال الحلقات في عمل غنائي واحد، لاسيما أن كل حلقة كان ينفَّذ لها بيت شعري مختلف وخاص بها، مؤكدة أنها ستتعاون قريباً مع الخوار في عمل غنائي يجمعهما.

«ميني ألبوم»
حول مشاريعها الفنية الجديدة، أشارت أريام إلى أنها قدمت عدداً من الأغنيات المنفردة، وكان آخرها «الدرب اللي يودي» التي أدتها «دويتو» مع الفنان يوسف العماني، و«شوق المحبين». وتستعد حالياً لتنفيذ أغنيات جديدة، ستجمعها في «ميني ألبوم» لطرحه في الموسم الصيفي المقبل.

«عام السعد»
ذكرت أريام أنها طرحت أغنية منفردة جديدة بعنوان «عام السعد»، كلمات عبدالله بالحيف النعيمي وألحان خالد ناصر وتوزيع باسل الهاشمي، وطرحتها بداية العام الجديد، وتمنت من خلال كلماتها أن تكون 2023 سنة خير على الجميع.

أريام
قناة أبوظبي الرياضية
كأس الخليج
خليجي 25
علي الخوار
آخر الأخبار
468 متنافساً في تحدي التزلج على اللوح بـ «الجادة»
الرياضي
468 متنافساً في تحدي التزلج على اللوح بـ «الجادة»
اليوم 16:30
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
الرياضي
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
اليوم 16:19
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
عربي ودولي
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
اليوم 16:08
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
الإمارات
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
اليوم 15:56
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
الرياضي
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©