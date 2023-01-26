أريام لـ«الاتحاد»: كسرت الروتين في «شط العرب»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أكدت الفنانة أريام لـ «الاتحاد»، أنها كسرت الروتين في برنامج «شط العرب» على قناة «أبوظبي الرياضية»، تزامناً مع كأس الخليج 25، والذي استضافته مدينة البصرة في العراق، حيث عادت من خلاله بقوة أمام الشاشة كإعلامية، وخاضت للمرة الأولى مع الشاعر علي الخوار تجربة تقديم برنامج فني رياضي، بمضمون مختلف وفكرة متفردة.

شريك النجاح

أعربت أريام، عن سعادتها بتعاونها للمرة الأولى مع الخوار، في عالم التقديم التلفزيوني، ووصفته بـ «شريك النجاح»، لاسيما بعدما حصد تعليقات إيجابية، وردود أفعال حماسية على مدى أيام منافسات «خليجي 25».

وقالت: بعد تعاوننا سابقاً في المجال الفني، اجتمعنا في «شط العرب» للمرة الأولى، وظهرنا أمام جمهورنا كثنائي إعلامي في 14 حلقة، جمعت نخبة من أبرز نجوم الفن والشعر والأدب والثقافة من الإمارات والدول العربية.

وتابعت: كانت تجربة ممتعة وفريدة، أعادتني كإعلامية أمام شاشة التلفزيون، بعدما ابتعدت عنها لفترة بحكم عملي في «ستار أف أم»، إحدى محطات شبكة أبوظبي الإذاعية التابعة لـ «أبوظبي للإعلام». ووجهت شكرها لـ «أبوظبي للإعلام» على ترشيحها وثقة مسؤولي «أبوظبي الرياضية» لتوليها تقديم «شط العرب».

حالة مختلفة

وأوضحت أريام أنها كسرت الروتين مع علي الخوار في تقديم برنامج يجمع بين الفن والشعر والرياضة، ضمن أجواء مليئة بالسعادة في حب «كرة القدم».

وقالت: قدمنا حالة مختلفة في طبيعة البرامج الرياضية، وتركنا «الخبز لخبازه» ولأصحاب التخصص في مسألة التحليلات الرياضية والتعليقات على المباريات، واستضفنا مشاهير في مجالات متنوعة تحدثوا عن ذكرياتهم مع رياضة كرة القدم، والمواقع التي يفضلونها سواء، المهاجم أو المدافع أو حارس المرمى، إلى جانب فقرات غنائية وشعرية، وفقرة أخرى اختبرنا فيها معلوماتهم الكروية.

تعاون فني

وعن فكرة إطلاق أغنية بعنوان «شط العرب»، أوضحت أنه من الصعب جمع الأبيات التي تم بثها خلال الحلقات في عمل غنائي واحد، لاسيما أن كل حلقة كان ينفَّذ لها بيت شعري مختلف وخاص بها، مؤكدة أنها ستتعاون قريباً مع الخوار في عمل غنائي يجمعهما.

«ميني ألبوم»

حول مشاريعها الفنية الجديدة، أشارت أريام إلى أنها قدمت عدداً من الأغنيات المنفردة، وكان آخرها «الدرب اللي يودي» التي أدتها «دويتو» مع الفنان يوسف العماني، و«شوق المحبين». وتستعد حالياً لتنفيذ أغنيات جديدة، ستجمعها في «ميني ألبوم» لطرحه في الموسم الصيفي المقبل.

«عام السعد»

ذكرت أريام أنها طرحت أغنية منفردة جديدة بعنوان «عام السعد»، كلمات عبدالله بالحيف النعيمي وألحان خالد ناصر وتوزيع باسل الهاشمي، وطرحتها بداية العام الجديد، وتمنت من خلال كلماتها أن تكون 2023 سنة خير على الجميع.