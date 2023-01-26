مواهب غنائية: هدفنا صون التراث

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

قصي المعمري، وهزاع الظنحاني، وسيف العلي، مواهب غنائية محلية تحيي زمن الفن الجميل، وتعيد ذكريات الماضي، عبر تقديم أمسيات موسيقية غنائية، يشاركون بها في المهرجانات الفنية والثقافية، وكان آخرها مهرجان «الحصن 2023» الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في منطقة الحصن، وأدوا بمصاحبة آلة العود على مسرح المدرج باقة من أجمل أغنيات عمالقة الفن الإماراتي بهدف إعادة إحيائها، وصون الأغنيات الطربية التراثية الأصيلة.

ذكريات الماضي

«قاصد» و«سيدي يا سيد ساداتي» و«يا نسيم الصبح» و«يالكوس يالمطلي»، أغنيات شعبية تراثية، لأبرز نجوم الغناء الإماراتي من بينهم: ميحد حمد، علي بن روغة، جابر جاسم، اختارها هؤلاء المواهب بصوتهم الواعد، لإعادة إحيائها من جديد، خصوصاً أنه رغم مرور سنوات طويلة على إصدارها، إلا أن إيقاعاتها وكلماتها وألحانها لا تزال محفورة في الذاكرة، وتعيد لمستمعيها ذكريات الماضي.

إحياء التراث

وقال هزاع الظنحاني: تأتي مشاركتنا في المهرجانات الثقافية والفنية البارزة في المنطقة، مثل مهرجان «الحصن 2023» بهدف إحياء الفن الإماراتي الشعبي والتراثي، وإظهاره رقي الإيقاعات المحلية، وروعة الكلمات والألحان للآخر، التي تجمع بين عبق الماضي، وجمال الحاضر، هذا ما أكده هزاع الظنحاني، وأضاف: طوّعنا أصواتنا وقدراتنا الموسيقية في العزف على آلة العود، لنعيد لمحبي الأغنيات الشعبية القديمة ذكريات الماضي، ونستمتع معهم بأجمل الأوقات في حب الأعمال التراثية.

وأكد الظنحاني أنه أحد الفنانين العاشق للطرب الشعبي الأصيل، وقال: أجد متعة حقيقية وأنا أغني إحدى الأغنيات لعمالقة الغناء الإماراتي، الذين تربيت على أصواتهم وعشت معهم أجمل لحظات العمر.

أمسيات ومهرجانات

وأكد قصي المعمري أن للأغنيات الطربية الشعبية الأصيلة قاعدة جماهيرية كبيرة من الكبار والصغار الذين يحبون هذه النوعية من الأغنيات.

وقال: يجب علينا كفنانين صاعدين وفنانين مخضرمين أيضاً صون التراث، والحفاظ على هذه الأغنيات من الاندثار، بترديدها وإعادة إحيائها في المحافل والأمسيات والمهرجانات، وأضاف: قدمت في «مهرجان الحصن 2023»، أغاني من التراث الإماراتي، واستمتع زوار بروعة الكلمات، وتميز الألحان المحلية التي أعادت للحضور ذكريات الماضي، واخترت تأدية باقة من أجمل الأغنيات الشعبية القديمة وسط تفاعل كبير، لدرجة أن الحضور كانوا يرددون معي كلمات الأغنيات حتى نهايتها.

محفل ثقافي

وأعرب قصي المعمري عن فخره بالمشاركة في أمسيات مسرح المدرج بمهرجان الحصن، مع مجموعة من الفنانين والموسيقيين الشباب المتميزين، وقال: شرف كبير لي أن أكون أحد الفنانين المشاركين في إحياء الأمسيات الجماهيرية، في هذا المحفل الثقافي التراثي الأضخم الذي يستحضر أصوات الماضي ورائحة الذكريات في مباني منطقة الحصن التاريخية.

وشدد المعمري على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات الفنية المتميزة التي تعتبر منصة لإبراز إبداعات الشباب في مجالي الغناء والعزف، وتقديم أغنيات تراثية وشعبية، ليتعرف الآخر على ثقافة الإمارات وفنونها الأصيلة. وقال: من الجميل إعادة إحياء الفنون التراثية والشعبية في مثل هذه المهرجانات الثقافية التي تهتم بالموروث وتصونه للأجيال.

فنون الفلكلور الشعبي

أعرب الفنان الشاب سيف العلي عن فخره بالمشاركة في «مهرجان الحصن 2023» للعام الثالث على التوالي، ومشاركته في الأمسيات الموسيقية الغنائية، وأداء باقة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل أمام جنسيات مختلفة، ليتعرف الآخر على الفنون الإماراتية المتنوعة والفلكلور الشعبي، المتنوع بين الإيقاعات والكلمات والألحان، في ظل الاستمتاع بالأجواء الشتوية الخلابة في الإمارات.