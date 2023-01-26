«النحاس».. مفيد للصحة!

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح أخصائيو التغذية، أن النحاس عنصر غذائي مهم، ويلعب دوراً رئيساً في وظائف الجسم، كإنتاج الطاقة، كما يحسِّن صحة الدماغ والقلب وله تأثير مضاد على البكتيريا.

وأضاف الخبراء، أن النحاس يساعد على تحسين الهضم ويمنع الإمساك والحموضة، ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويعزز المناعة. وبينما يمكن العثور على كميات وفيرة من النحاس في أطعمة مثل المحار والمكسرات والبذور والبطاطا والشوكولاتة الداكنة، فإن ملء الماء في أكواب نحاسية لأكثر من 48 ساعة يقتل البكتيريا الضارة، وتصبح المياه المخزنة، قلوية، وشربها يبرِّد الجسم ويمنع الالتهابات.

ونقلت مجلة India Express الهندية، أن أفضل وقت للحصول على الماء المعزز بالنحاس هو الصباح الباكر على معدة فارغة للاستفادة من فوائده الصحية.