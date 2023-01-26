الجمعة 27 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«النحاس».. مفيد للصحة!

«النحاس».. مفيد للصحة!
27 يناير 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خرافة شائعة حول التغذية الصحية!

أوضح أخصائيو التغذية، أن النحاس عنصر غذائي مهم، ويلعب دوراً رئيساً في وظائف الجسم، كإنتاج الطاقة، كما يحسِّن صحة الدماغ والقلب وله تأثير مضاد على البكتيريا.
وأضاف الخبراء، أن النحاس يساعد على تحسين الهضم ويمنع الإمساك والحموضة، ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويعزز المناعة. وبينما يمكن العثور على كميات وفيرة من النحاس في أطعمة مثل المحار والمكسرات والبذور والبطاطا والشوكولاتة الداكنة، فإن ملء الماء في أكواب نحاسية لأكثر من 48 ساعة يقتل البكتيريا الضارة، وتصبح المياه المخزنة، قلوية، وشربها يبرِّد الجسم ويمنع الالتهابات.
ونقلت مجلة India Express الهندية، أن أفضل وقت للحصول على الماء المعزز بالنحاس هو الصباح الباكر على معدة فارغة للاستفادة من فوائده الصحية.

النحاس
التغذية
آخر الأخبار
468 متنافساً في تحدي التزلج على اللوح بـ «الجادة»
الرياضي
468 متنافساً في تحدي التزلج على اللوح بـ «الجادة»
اليوم 16:30
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
الرياضي
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
اليوم 16:19
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
عربي ودولي
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
اليوم 16:08
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
الإمارات
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
اليوم 15:56
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
الرياضي
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©