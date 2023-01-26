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تعرف على تفاصيل الكشف الأثري الفريد في مصر القديمة.. "بينهم ميسي وبيبي"

تعرف على تفاصيل الكشف الأثري الفريد في مصر القديمة.. "بينهم ميسي وبيبي"
26 يناير 2023 18:17

أعلن وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس، ورئيس البعثة الأثرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، عن كشف أثري جديد يعود إلى الأسرة الخامسة من مصر القديمة. 

وأضاف الدكتور زاهي حواس، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن "هذه المرة تعتبر الأولى من نوعها لكشف عدد كبير من التماثيل وعددها 12 تمثالا، بينهم تمثالا لشخص يدعى ميسي كاهن الملك بيبي الأول".

  • تعرف على تفاصيل الكشف الأثري الفريد في مصر القديمة..
    تعرف على تفاصيل الكشف الأثري الفريد في مصر القديمة.. "بينهم ميسي وبيبي"

 

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وأشار حواس إلى أنه "تم كشف مومياء لشخص يدعى فيتك، وكان أيضا كاهن خلال الدولة القديمة، ضمن 12 تمثالًا يوجد بينهم تماثيل خشبية وحجرية مختلفة".

  • تعرف على تفاصيل الكشف الأثري الفريد في مصر القديمة..
    تعرف على تفاصيل الكشف الأثري الفريد في مصر القديمة.. "بينهم ميسي وبيبي"

 

يذكر أن منطقة آثار سقارة تتميز بمنطقة العجل المقدس أبيس، والذي يطلق عليه اسم السرابيوم، وكان العجل أبيس يُعتبر بمثابة تمثيل للرب بتاح نفسه، وهو أحد أهم معبودات منطقة منف، وحين كان يموت العجل كان يتم دفنه في احتفالية مهيبة حتى يتم العثور على خلفيته، واستمر استخدامه منذ الأسرة الثامنة عشر حتى العصر البطلمي.

  • تعرف على تفاصيل الكشف الأثري الفريد في مصر القديمة..
    تعرف على تفاصيل الكشف الأثري الفريد في مصر القديمة.. "بينهم ميسي وبيبي"

 

ويعد الكشف الأثري عبارة عن مجموعة من التوابيت المختلفة وعليها نقوش جنائزية فريدة من نوعها، وأيضا خبيئة تماثيل تكتشف لأول مرة وأغلبها يعود إلى عصر الدولة الحديثة بحسب «rt».

والتوابيت تضم مومياوات بحالة جيدة مثل التوابيت المُكتشفة مؤخرًا في منطقة آثار سقارة بواسطة بعثة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

المصدر: وكالات
مصر
الفراعنة
الآثار المصرية
الآثار
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