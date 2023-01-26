أفضل مصوري الحياة البرية والطبيعة في «إكسبوجر 2023»

الشارقة (الاتحاد)

يتيح المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» لجمهوره فرصة التعرف على عجائب وجماليات العالم الطبيعي، عبر جمعه 12 مصوراً من نخبة المتخصصين في تصوير الطبيعة والحياة البرية لعرض أعمالهم، والمشاركة في سلسلة من الندوات والحوارات الملهمة، التي تناسب الزوار من مختلف الاهتمامات والتخصصات كالعلماء وأنصار قضايا البيئة، والمصممين، وجامعي الفنون، والمتخصصين في صناعة السينما والأفلام الوثائقية، متيحاً لهم فرصة الاستمتاع والتعرف على الرؤى والتوجهات الحديثة حول هذا النوع من التصوير بصورة ملهمة.

ونظراً لاتساع نطاق مجال تصوير الطبيعة والحياة البرية لتوثيق جمال وتنوع الكوكب، يستضيف «إكسبوجر 2023» كلاً من ألبرت دروس، أندرو سيمارك، كارلتون وارد جونيور، داني عيد، لوران بايو، ليفون بيس، نوربرت روزينغ، بيدرو جارك كريب، رونان دونوفان، سيرغيو بيتاميتز، سايمون روبرتس، وطالب المري، و62 من أفضل المصورين الفوتوغرافيين والفنانين البصريين، الذين يشرفون على ورش العمل، وجلسات تقييم السير الفنية، وجلسات النقاش الجماعية، وتعزيز تفاعل الزوار خلال المهرجان الذي يقام على مدار 7 أيام في الفترة من 9 - 15 فبراير بـ «مركز إكسبو الشارقة».

معارض تكشف الجمال

يحتاج مصورو الحياة البرية والطبيعة لقدرة عالية على تركيب عناصر الصورة وملاحظة أدق التفاصيل، واستخدام الإضاءة واللون والبنية المناسبة لالتقاط صور مدهشة بصرياً قادرة على إثارة المشاعر والأحاسيس، فضلاً عن احترام العالم الطبيعي والالتزام بحمايته والحفاظ عليه لأجيال المستقبل.

وتركز مجموعة من المعارض على الحياة البرية والمخلوقات الحية التي تعيش في مناطق مختلفة من كوكبنا، منها معرض للمصور لوران بايو بعنوان «قطط برية بالأبيض والأسود» يحتفي بالقطط الأفريقية وبيئتها الطبيعية، ومعرض «انقرضت أو على وشك الانقراض: حشراتٌ في خطر» للمصور ليفون بيس الذي ينشر الوعي بأنواع الحشرات المنقرضة أو المهددة بالانقراض، ومعرض المصور طالب المري الذي يحمل عنوان «فن الزراف» ويتضمن مجموعة من الصور التي تستعرض جمال الزرافات في البراري الأفريقية.

ويقدم معرض «الذئاب القطبية في عالمٍ أكثرَ احتراراً» للمصور رونان دونوفان سلسلة من صور الذئاب القطبية في موطنها الطبيعي، مسلطاً الضوء على تداعيات التغيّر المناخي عليها، كما يوثق المصور سيرجي بيتاميتز في معرض «الحياة في البريّة» مشروعاً طويل الأمد لجهود حماية الكلاب البرية الأفريقية والحفاظ عليها في بوتسوانا، ويروي معرض «مسار الفهد» للمصور كارلتون وارد قصة فهود ولاية فلوريدا، حيث يسلط الضوء على رحلة تلك القطط البرية المعرضة للانقراض وتعافيها والتحديات التي تواجهها.

أفضل مصوري الحياة البرية والطبيعة في «إكسبوجر 2023»



ويجسد عدد من المعارض جمال العالم الذي نعيش فيه مصطحباً الزوار في رحلة إلى مناطق جديدة لم يسبق لهم زيارتها، منها معرض «بومبورا» للمصور أندرو سيمارك، الذي يوثق الحركات العاصفة للمحيطات، وبشكل خاص الأمواج العملاقة المعروفة باسم بومبورا، بالإضافة إلى معرض «جموح المنطقة الغربية» للمصور نوربرت روزينغ الذي يستعرض جمال المنطقة الجنوبية للغرب الأميركي وخاصة «متنزه يلوستون الوطني».

ويستعرض المصور داني عيد في معرض «التباين: ناميبيا» الجمال الطبيعي لهذا البلد الأفريقي، والكثبان الشاسعة الممتدة فيه وتباينات ألوانها الفريدة، ويستكشف معرض «لغز الحياة» التأملات الفلسفية للمصور بيدرو جارك كريب حول فكرة الحياة وارتباطها بالعالم الطبيعي، كما يعرض المصور ألبرت دروس في «جمال قرغيزستان الطبيعي» المناظر الطبيعية المتنوعة في قرغيزستان ومحبته لتلك الدولة الآسيوية وثقافتها.

حوارات ملهمة

ويحظى زوار «إكسبوجر 2023» بفرصة التعرف على مجموعة من المصورين ذوي الخبرة ضمن سلسلة من الحوارات الملهمة التي تصحبهم في رحلة إلى العالم الطبيعي، حيث يكشف المصور لوران بايو استكشافاته الفنية للعالم الطبيعي، من خلال التصوير بالأبيض والأسود، في حوار «الابتكار في رؤية الطبيعة من خلال التصوير بألوان الأبيض والأسود»، ويؤرخ لرحلته التي امتدت على مدار عشرين عاماً في توثيق جمال الحيوانات البرية في القارة الأفريقية بألوان الأبيض والأسود، وعلى صعيد مماثل، يشارك المصور نوربرت روزنغ تجربته الشخصية في الانتقال من العمل في المستشفى إلى تصوير الطبيعة في حوار بعنوان «واصل الحلم - حياتي كمصور للحياة الطبيعية»، ويعرض سلسلة من الصور المحفزة التي تجسد فلسفة «العودة إلى الجذور» ويناقش استخدام تقنيات التصوير التناظري اليدوي.

أفضل مصوري الحياة البرية والطبيعة في «إكسبوجر 2023»



ويتعمق المصور كارلتون وارد جونيور بالتحديات التي تواجه فهود فلوريدا وجهود حمايتها وربطها بـ«مركز فلوريدا للحياة البرية» في حوار «مسار الفهد»، ويشارك المصور ألبرت دروس تجربته في قرغيزستان ضمن حوار «ارتباطي الخاص بقرغيزستان»، فيما يناقش المصور ليفون بيس تجربته في تصوير الماكرو عن قرب، وتعاونه مع «المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي» في حوار بعنوان «استكشاف العالم الطبيعي من خلال تصوير الماكرو».