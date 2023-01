أبوظبي (الاتحاد)

ضمن احتفالاتها في الذكرى الثلاثين على تأسيسها، تقدم «ديزني لاند باريس»، تجربة جديدة خيالية تضم أول استعراض من نوعه لدرونات مارفل في العالم، ينطلق من 28 يناير ويستمر حتى 8 مايو 2023.

والوجهة العالمية التي افتتحت أبوبها لأول مرة في أبريل عام 1992، تتوسع منذ ذلك الوقت وتكبر تماشياً مع التوافد الكبير لضيوفها، حتى أصبحت الوجهة السياحية الأولى في أوروبا. وباتت «ديزني لاند باريس» اليوم

منتجعاً يتطلب اكتشافه عدة أيام ويضم حديقتين كبيرتين مصممتين على الطراز العالمي، إلى جانب 7 فنادق ديزني متخصصة، ومركز «ديزني فيليج»، ومرافق كثيرة أخرى.

وفي المناسبة تستضيف الوجهة استعراض درونات مارفل الليلي الجديد «أفنجرز: قوة الليل»، ويبدأ هذا العرض العالمي الحصري في 28 يناير ويستمر حتى 8 مايو المقبل، في حدائق ديزني في مختلف أنحاء العالم، ويُعتبر أول استعراض يومي ليلي للدرونات يُخصص بالكامل لأبطال مارفل الخارقين، ويجمع في حديقة ديزني بين الموسيقى الجميلة والأضواء الساطعة والتأثيرات النارية، بالإضافة إلى عروض الفيديو ونحو 500 درون تشكل سلسلة مذهلة من اللوحات المعبرة عن القدرات غير الطبيعية للأبطال الخارقين، ومنهم كابتن أميركا وكابتن مارفل وسكارلت ويتش وسواهم.

«ديزني لاند باريس» تحتفي بـ 30 عاماً على تأسيسها



ويسجل الاستعراض الليلي المذهل «ديزني دريمز»عودته بكل قوة، بعدما فاز عام 2012 بجائزة Brass Ring Award for Best Production التي تنظمها جمعية IAAPA عن فئة Entertainment Excellence. وابتداء من 12 أبريل 2023، سيكون الضيوف على موعد متجدد مع استعراض«ديزني دريمز»، كل ليلة في «ديزني لاند بارك»، وسيسافرون على متن هذه الرحلة الخيالية المليئة بالتشويق مباشرة بعد استعراض الدرونات «ديزنيدي - لايت»، ضمن سلسلة تجارب رائعة ستجعل من هذه الليالي ذكريات لا تُنسى.

PIXAR: WE BELONG TOGETHER، يبدأ هذا الاستعراض في صيف 2023، في «ديزني ستدويوز بارك» بالتزامن مع مغامرة موسيقية في «ستوديو ثيارتر» ولقاء الأصدقاء المفضلين من عالمPixar. وخلال هذا الاستعراض، الذي سيجمع بين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتأثيرات الضوئية والرقصات والأغاني الشهيرة، سيُدرك الضيوف مدى قوة الصلة بين الموسيقى والصداقة.