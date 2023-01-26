الجمعة 27 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«ديزني لاند باريس» تحتفي بـ 30 عاماً على تأسيسها

«ديزني لاند باريس» تحتفي بـ 30 عاماً على تأسيسها
26 يناير 2023 14:07

أبوظبي (الاتحاد) 

ضمن احتفالاتها في الذكرى الثلاثين على تأسيسها، تقدم «ديزني لاند باريس»، تجربة جديدة خيالية تضم أول استعراض من نوعه لدرونات مارفل في العالم، ينطلق من 28 يناير ويستمر حتى 8 مايو 2023. 
والوجهة العالمية التي افتتحت أبوبها لأول مرة في أبريل عام 1992، تتوسع منذ ذلك الوقت وتكبر تماشياً مع التوافد الكبير لضيوفها، حتى أصبحت الوجهة السياحية الأولى في أوروبا. وباتت «ديزني لاند باريس» اليوم
 منتجعاً يتطلب اكتشافه عدة أيام ويضم حديقتين كبيرتين مصممتين على الطراز العالمي، إلى جانب 7 فنادق ديزني متخصصة، ومركز «ديزني فيليج»، ومرافق كثيرة أخرى.
وفي المناسبة تستضيف الوجهة استعراض درونات مارفل الليلي الجديد «أفنجرز: قوة الليل»، ويبدأ هذا العرض العالمي الحصري في 28 يناير ويستمر حتى 8 مايو المقبل، في حدائق ديزني في مختلف أنحاء العالم، ويُعتبر أول استعراض يومي ليلي للدرونات يُخصص بالكامل لأبطال مارفل الخارقين، ويجمع في حديقة ديزني بين الموسيقى الجميلة والأضواء الساطعة والتأثيرات النارية، بالإضافة إلى عروض الفيديو ونحو 500 درون تشكل سلسلة مذهلة من اللوحات المعبرة عن القدرات غير الطبيعية للأبطال الخارقين، ومنهم كابتن أميركا وكابتن مارفل وسكارلت ويتش وسواهم.

أخبار ذات صلة
468 متنافساً في تحدي التزلج على اللوح بـ «الجادة»
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
  • «ديزني لاند باريس» تحتفي بـ 30 عاماً على تأسيسها
    «ديزني لاند باريس» تحتفي بـ 30 عاماً على تأسيسها

 


ويسجل الاستعراض الليلي المذهل «ديزني دريمز»عودته بكل قوة، بعدما فاز عام 2012 بجائزة Brass Ring Award for Best Production التي تنظمها جمعية IAAPA عن فئة Entertainment Excellence. وابتداء من 12 أبريل 2023، سيكون الضيوف على موعد متجدد مع استعراض«ديزني دريمز»، كل ليلة في «ديزني لاند بارك»، وسيسافرون على متن هذه الرحلة الخيالية المليئة بالتشويق مباشرة بعد استعراض الدرونات «ديزنيدي - لايت»، ضمن سلسلة تجارب رائعة ستجعل من هذه الليالي ذكريات لا تُنسى.
PIXAR: WE BELONG TOGETHER، يبدأ هذا الاستعراض في صيف 2023، في «ديزني ستدويوز بارك» بالتزامن مع مغامرة موسيقية في «ستوديو ثيارتر» ولقاء الأصدقاء المفضلين من عالمPixar. وخلال هذا الاستعراض، الذي سيجمع بين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتأثيرات الضوئية والرقصات والأغاني الشهيرة، سيُدرك الضيوف مدى قوة الصلة بين الموسيقى والصداقة.

آخر الأخبار
468 متنافساً في تحدي التزلج على اللوح بـ «الجادة»
الرياضي
468 متنافساً في تحدي التزلج على اللوح بـ «الجادة»
اليوم 16:30
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
الرياضي
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
اليوم 16:19
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
عربي ودولي
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
اليوم 16:08
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
الإمارات
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
اليوم 15:56
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
الرياضي
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©