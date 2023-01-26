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دنيا

أطعمة فعالة وضرورية للصحة النفسية

موضوعية
26 يناير 2023 13:04

نوعية الأطعمة تحسن ليس فقط الحالة الجسدية للإنسان، بل وحالته النفسية أيضا. وفق خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا صولوماتينا.

وتشير الخبيرة "إلى أن الألياف الغذائية هي "علف" للبكتيريا المفيدة الموجودة في الجهاز الهضمي للإنسان. لذلك فإن احتواء النظام الغذائي على الألياف الغذائية هو أمر ضروري لكي تعمل جميع أعضاء وأنظمة الجسم بصورة طبيعية وكذلك للحفاظ على الصحة النفسية". حسبما أفاد موقع "آر تي"


وتقول: "يحتاج الإنسان إلى الألياف الغذائية، لأنها "علف" للبكتيريا المفيدة الموجودة في ميكروبيوم الأمعاء. هذه البكتيريا تعمل الكثير من أجل صحة الجسم، وتساعدنا على تعزيز منظومة المناعة والحالة النفسية وتؤثر إيجابيا في عملية الهضم والبقاء على قيد الحياة.

فقد أظهرت نتائج الدراسات التي أجريت على العلاقة بين أمراض القلب والأوعية الدموية وتناول الألياف الغذائية، أن الألياف ضرورية، ونفس الشيء بالنسبة للأمراض النفسية".

وتضيف، يمكن للجسم أن يحصل على الكمية اللازمة من الألياف الغذائية يوميا من تناول 400-500 غرام من الفواكه والخضروات، والأفضل من الخضروات لأن الفواكه تحتوي على السكر.

والخيار المثالي هو الخضراوات الخضراء غير النشوية. كما يمكن الحصول على الألياف من تناول خبز الحبوب الكاملة".

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