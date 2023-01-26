الجمعة 27 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل

تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
26 يناير 2023 07:57

ذكر موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت أن تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا بلاتفورمز عادت إلى العمل على ما يبدو بعد فترة تعطل وجيزة في الولايات المتحدة أمس الأربعاء.

وفي ذروة العطل أبلغ أكثر من 17 ألف مستخدم أنهم واجهوا مشكلات في استخدام تطبيق إنستجرام في الولايات المتحدة حتى الساعة 2352 بتوقيت جرينتش.

وتم رصد أكثر من 13 ألف واقعة لتعطل تطبيق فيسبوك، فضلا عن تقارير عن أعطال في تطبيقي واتساب وفيسبوك ماسنجر في الوقت نفسه تقريبا.

يتتبع داون ديتكتور الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك الأخطاء التي يبلغ المستخدم الموقع بها.

وسبق أن انقطعت خدمات مايكروسوفت في وقت سابق أمس الأربعاء مما أدى إلى تعطل منصتها للحوسبة السحابية أزور، فضلا عن تعطل خدمات منها مايكروسوفت تيمز وأوت لوك، الأمر الذي أثر على ملايين المستخدمين في أنحاء العالم.
ولم ترد ميتا على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

أخبار ذات صلة
"ميتا" تضيف ميزات أمان جديدة لتطبيق «مسنجر"
ترامب يقترب من فيسبوك وانستجرام ويؤكد: الحظر ممنوع
المصدر: رويترز
مواقع التواصل الاجتماعي
ميتا
فيسبوك
انستغرام
آخر الأخبار
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
الرياضي
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
اليوم 16:19
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
عربي ودولي
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
اليوم 16:08
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
الإمارات
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
اليوم 15:56
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
الرياضي
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
اليوم 15:45
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
عربي ودولي
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
اليوم 15:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©