إعادة حسابات ترامب على "فيسبوك" و"انستغرام"

أعلنت شركة ميتا، وهي الشركة الأم لموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستغرام" أنها ستعيد حسابي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد تعليق دام عامين، حسبما ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي يوم الأربعاء.
ونقل الموقع عن نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية بشركة ميتا، قوله :" اعتقدنا دائما أنه يتعين أن يتم تمكين الأميركيين من الاستماع إلى الأشخاص الذين يريدون قيادة البلاد ... لا نريد أن نقف في طريق ذلك".
يشار إلى أن فيسبوك إلى جانب تويتر والعديد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى قامت بتعليق حساب ترامب في يناير 2021 بعد الهجوم على الكابيتول الأميركي.