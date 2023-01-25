كيف تقي نفسك من «الجلوكوما» ؟

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

«السارق الصامت» أو «الجلوكوما» أحد الأسباب الرئيسة لفقدان البصر، تؤثر على نحو 4% من سكان العالم، هو مرض يصيب العين ويؤدي إلى إتلاف العصب البصري تدريجياً، ويؤدى إلى انهيار نظام نقل المعلومات بين العين والدماغ، ما يجعل هذا المرض الذي يعرف بـ«اللص الصامت» مصدر قلق لمن يصاب به، لأن فقدان البصر الناجم عن «الجلوكوما» لا رجعة فيه، مما يجعل الوقاية والتشخيص في الوقت المناسب الطريقة الوحيدة لاحتواء وتأخير فقدان البصر بين المرضى.

مياه زرقاء

لأن يناير، يمثل شهر التوعية بمرض «الجلوكوما»، تحدثت الدكتورة مروة عبد الفتاح أخصائية طب وجراحة العيون في مدينة برجيل الطبية، عن هذا المرض الصامت وأسباب الإصابة والأعراض وطرق الوقاية منه، قائلة إن «الجلوكوما» طبياً هي المياه الزرقاء التي تصيب العين، وتعد من بين الأسباب التي تعمل على تدمير العصب البصري، موضحة أنه لا توجد أعراض محددة وواضحة لهذا المرض في أغلب الأحيان، لكن يظهر تأثير الإصابة تدريجياً لدرجة أن المريض قد لا يلاحظ تغيراً في الرؤية حتى تصل الحالة إلى مراحل متأخرة، وإن كان ارتفاع ضغط العين هو السبب الرئيس في تلف العصب البصري عادةً، نتيجة تراكم السائل الذي يتدفق داخل العين، إما عن طريق زيادة في إنتاجه أو عجز في تصريفه خارج العين، فيما تتعدد أشكال الإصابة بالمياه الزرقاء أو «الجلوكوما»، فقد تكون ذات الزاوية المفتوحة، أو ذات الزاوية المغلقة، وهناك ذات الضغط الطبيعي، وجلوكوما الأطفال، والجلوكوما الصبغية، ولكل من هذه الحالات علاج خاص.

الوقاية

وعن الوقاية من المرض، أكدت عبدالفتاح ضرورة معرفة عوامل الخطر التي تتمثل في ارتفاع الضغط داخل العين مع تجاوز الشخص سن الـ 55 عاماً، أو الانحدار من أصول أفريقية أو آسيوية أو إسبانية، أو وجود تاريخ مرضي في العائلة، أو الإصابة بأمراض معينة كالسكري، إضافة إلى ترقُّق القرنية من المنتصف، الإصابة بقِصر أو طول النظر الشديدين، بعض الإصابات في العين كالجروح أو الالتهابات وغيرها، تناول أدوية الكورتيزون خاصة قطرات العين لفترة طويلة وبدون استشارة أو متابعة طبية. وتشير عبد الفتاح، قائلة إن الأكاديمية الأميركية لطب العيون توصي بإجراء فحص شامل للعين بين 5 و10 أعوام إذا كان عمرك أقل من 40 عاماً، وفحص كل عامين إذا كان عمرك أكثر من 40 عاماً، وفي حال وجود أعراض خطرة يجب الفحص خلال فترات قصيرة، مع معرفة تاريخ عائلتك المرضي، وتجنب استخدام الكورتيزون بمختلف أشكاله، وفحص العين بصورة منتظمة.

النساء أكثر إصابة

أشارت مروة عبد الفتاح أخصائية طب وجراحة العيون في مدينة برجيل الطبية، إلى أن المياه الزرقاء قد تظهر في أي عمر، لكنها أكثر شيوعاً بين كبار السنّ، وتُعد أحد الأسباب الرئيسة لإصابة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً بالعمى، فيما تعتبر النساء الأكثر إصابة بـ«الجلوكوما» مقارنة بالرجال، بحسب أحدث الدراسات.