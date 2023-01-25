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نور: «ألف ليلة وليلة» أبعدني عن رمضان

نور: «ألف ليلة وليلة» أبعدني عن رمضان
26 يناير 2023 00:57

محمد قناوي (القاهرة) 

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كشفت الممثلة اللبنانية نور أن تأجيل مسلسل «ألف ليلة وليلة» بشكل مفاجئ، كان وراء غيابها عن الموسم الدرامي في رمضان المقبل. 
وقالت لـ «الاتحاد»، إن التأجيل جاء بسبب حاجة المسلسل لتجهيزات كثيرة ورغبة الشركة المنتجة في خروجه بشكل يليق بكل التفاصيل التي يتناولها، وتدور أحداثه في إطار خيالي، وشاركها البطولة ياسر جلال.
نفت نور عن ما تردد أنها تقدم في المسلسل شخصية «شهر زاد»، وقالت إنها تلعب شخصية ستكون مفاجأة ومركبة في كل شيء، من شر وخير وحب، وتعتبرها من أفضل وأهم أدوارها، وتختلف كلياً عن شهرزاد. وأضافت نور أنها مشغولة حالياً بتصوير فيلم «بيت الروبي»، تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، وتجسد خلاله شخصية زوجة كريم عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ومرشح للعرض في موسم عيد الأضحى. ويُعرض لنور حالياً فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» مع محمد هنيدي، والذي يعيدها للسينما المصرية بعد غياب 5 سنوات، منذ فيلم «تصبح على خير» عام 2017، وتقدم من خلاله شخصية طبيبة تجميل بمستشفى استثماري يديره والدها، وتلتقي بالدكتور نبيل أخصائي التجميل وتحدث بينهما مواقف عدة. 
كما تشارك نور في الموسم الثاني من مسلسل «موضوع عائلي» الذي يُعرض حالياً علي إحدى المنصات، وتقدم شخصية طبيبة مخ وأعصاب تتولى علاج شخص بعد إصابته بورم في المخ.

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