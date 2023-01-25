5 طرق تحررك من السلبية

ترجمة: عزة يوسف

يؤثر حديث الإنسان السلبي الداخلي على ثقته بنفسه واحترامه لها، وتؤدي هذه الحالة المزاجية السيئة إلى دخول الإنسان في دوامة، لكن يمكن التحرر منها بعدة نصائح، قدمها موقع «News Bytes» الهندي للمنوعات، وهي:

معرفة الأفكار

تؤثر أفكارنا على مشاعرنا وبالتالي على سلوكنا، لذا من المهم معرفة الأفكار التي تثير داخلنا الحديث السلبي، والعمل على تغييرها لنتحرر من حديث النفس السلبي.

الإيجابية

إذا استطعت معرفة الأفكار التي تثير لديك الحديث السلبي، فيمكنك بسهولة استبدالها بحديث إيجابي، فمثلاً إذا وجدت نفسك تقول «لم أكن جيداً هذه المرة» توقف واستبدله بقول «سأكون جيداً المرة القادمة».

التفاؤل

يعيقنا التفكير المجرد عن تجربة أشياء من شأنها أن تجعل حياتنا أفضل، فاستخدام عبارات مجردة مثل «سأظل دوماً خائفاً من المواجهة» أو «لن أنجح أبداً في هذا» قد يوقفك عن النجاح، لذا عليك أن تستبدل تلك العبارات التفاؤلية، بقول «نعم أنا خائف ولكن سأتحسن بالتأكيد».

استراحة

عندما تأتي أوقات تشعر فيها أن أفكارك السلبية تشكل سحابة كثيفة تحجب عقلك وتشعرك بالإرهاق، يجب عليك أن تحصل على وقت للراحة ليساعدك على التفكير بوضوح أكثر.

اختيار الأشخاص

«أنت ما تحيط نفسك به» و«إذا أردت أن تحلق مع النسور لا تسبح مع البط».. تكشف هذه العبارات عن حقيقة تشبهنا بما يحيط بنا مع مرور الوقت، لذا يجب عليك إحاطة نفسك بالأشخاص الإيجابيين الذين يمدونك بالقوة وليس السلبيين الذين يستهلكون طاقتك.