"مهرجان الشيخ زايد" يطلق باقة مسابقات وعروض

يشهد مهرجان الشيخ زايد، فعاليات ومسابقات مميزة مخصصة لزواره من أفراد المجتمع خلال الأسبوع الجاري، تتضمن العديد من الأنشطة.وتشتمل فعاليات الأسبوع الجاري في المهرجان، على حفل غنائي يقام يوم الخميس 26 يناير على مسرح القرية التراثية، ويستضيف الفنانة فاطمة زهرة العين والفنانة روضة من الساعة 9:00 - 10:00 ليلاً. ويقدم مهرجان الشيخ زايد، يوم السبت 28 يناير، أروع عروض الألعاب النارية، مصوحبة بأنغام الموسيقى الخلابة وعروض نافورة الإمارات. أما يوم الأحد المقبل 29 يناير، فتقام سحوبات على السيارات والجوائز القيمة الخاصة بمهرجان الشيخ زايد والتي يشترط أن يكون الفائز متواجداً في المهرجان أثناء توقيت السحوبات. وتضاف تلك الفعاليات إلى عروض "إكستريم ويك أندز" التي تبدأ اليوم الأربعاء 25 يناير وتستمر حتى 25 فبراير 2023 ، وتحتوي على أجمل عروض "الفري ستايل موتوكروس" وعروض "سيارات الدريفت"، حيث تقام فعاليات "إكستريم ويك أندز" لمدة شهر كامل أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، مع استعراضات يقوم خلالها الرياضيون بعروض مذهلة يتحدون خلالها جاذبية الأرض. كما يقدم المهرجان قائمة يومية ثرية من الفعاليات والعروض الترفيهية الكبرى التي تتنوع بين الثقافية والترفيهية، وتتضمن فعالياته القرية التراثية، مسيرة الحضارات العالمية، ومنافسات "الوثبة كاستم شو"، وسواها من الفعاليات التي تناسب أفراد العائلة. ويواصل مهرجان الشيخ زايد في نسخته الحالية التركيز على تقديم رسالة "حياكم" لزواره، والتي تعد عنواناً بارزاً للكثير من الفعاليات والأحداث التي يقيمها المهرجان بشكل يومي وتجتذب إليه الآلاف من الزوار. ويستمتع زوار المهرجان بمئات العروض الرئيسة اليومية والأسبوعية، من أبرزها عروض "نافورة الإمارات والليزر" حيث تم تطوير النافورة بالكثير من الإضافات الحديثة والعروض الفنية الشيقة الممتعة، لما تحظى به من اهتمام وحضور كبيرين من قبل الزوار.