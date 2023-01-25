"إكستريم ويك أندز" تنطلق اليوم في الوثبة

يستقبل مهرجان الشيخ زايد زواره خلال الفترة من 25 يناير حتى 25 فبراير 2023 بعروض "إكستريم ويك أندز" التي طال انتظارها وتعود بقوة وبحلتها الجديدة هذا العام، مع استعراضات أكثر حماساً وتشويقاً ومرحاً يؤديها نخبة من السائقين والدراجين العالميين المحترفين.وتتكون عروض "إكستريم ويك أندز" التي ستقام في منطقة السباقات خلف سوق الوثبة في المهرجان، من أجمل عروض "الفري ستايل موتوكروس" وعروض "سيارات الدريفت" الرائعة، حيث تقام فعاليات "إكستريم ويك أندز" لمدة شهر كامل، أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، مع استعراضات يقوم خلالها رياضيو "سيارات الدريفت" ودراجات الموتوكروس بعروض مذهلة يتحدون خلالها جاذبية الأرض. وأعدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان هذا العام مسارات خاصة تم تصميمها بعناية ودقة فائقتين، لتناسب العروض الممتعة، من أجل منح زوار المهرجان تجربة لا تنسى مع أبرز النجوم العالميين في هذه الرياضات. ويضم مهرجان الشيخ زايد العديد من الأجنحة والأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة، منها أجنحة الحضارات العالمية وجناح ذاكرة الوطن والواحة الزراعية ومنتجع الفرسان الرياضي ومدينة الألعاب الترفيهية وحديقة الزهور والأضواء وسواها الكثير، إضافة إلى العروض الفلكلورية لمسيرة الحضارات التي تجوب ساحات المهرجان يومياً عدا عن السحوبات والمسابقات القيمة والألعاب النارية الأسبوعية الكبرى التي تضيء سماء الوثبة. كما يواصل مهرجان الشيخ زايد في نسخته الحالية التركيز على تقديم رسالة "حياكم" لزواره، والتي تعد عنواناً بارزاً للكثير من الفعاليات والأحداث التي يقيمها المهرجان بشكل يومي وتجتذب إليه الآلاف من الزوار. ويستمتع زوار المهرجان بمئات العروض الرئيسة بشكل يومي وأسبوعي، من أبرزها عروض "نافورة الإمارات والليزر" حيث تم تطوير النافورة بالكثير من الإضافات الحديثة والعروض الفنية الشيقة الممتعة، لما تحظى به من اهتمام وحضور كبيرين من قبل الزوار.